Toyota GR Supra Lightweight EVO e A90 Final Edition: un epilogo per il massimo piacere di guida

Di loro ne abbiamo parlato diverse volte e finalmente arrivano in Italia. Parliamo delle ultime due Toyota GR Supra che vanno a chiudere, per il momento, la storia di questa sportiva. Parliamo delle Lightweight EVO e A90 Final Edition che offrono il meglio della tecnologia della casa automobilistica giapponese per divertirsi tra le curve. La GR Supra A90 Final Edition è la più estrema e nasce per garantire le massime prestazioni, per essere un fulmine tra le curve. Due sportive vere come non ce ne sono molte oggi. Fortunatamente, Toyota sa bene come devono essere fatte le vere sportive e per questo continuerà a proporle in futuro all’interno della sua gamma. Con l’arrivo in Italia, adesso, conosciamo anche i prezzi di queste due esclusive versioni. Ricapitoliamo le loro principali caratteristiche.

TOYOTA GR SUPRA LIGHTWEIGHT EVO

TOYOTA GR SUPRA A90 FINAL EDITION

Questo modello porta all’estremo la GR Supra attuale e può contare su di una serie di. Per esempio, la precisione di guida è stata ottimizzata grazie ad un nuovo cuscinetto dei braccetti anteriori, una barra antirollio anteriore irrigidita, uno stabilizzatore anteriore rinforzato e ammortizzatori a controllo elettronico ritarati. Il differenziale attivo, con gestione ottimizzata, migliora la trazione e riduce il sottosterzo in curva. La dotazione prevede anche un impianto frenante Brembo maggiorato. La dinamica di guida è stata ulteriormente affinata tramitemirati a ottimizzare il bilanciamento tra anteriore e posteriore e ad aumentare il carico aerodinamico. Questi includono uno, nuove appendici aerodinamiche sui passaruota anteriori e deviatori d’aria anteriori maggiorati.Di serie troviamo anche cerchi da 19 pollici e all’interno i rivestimenti dei. Sotto al cofano è presente un motore 6 cilindri di 3 litri di cilindrata che in questa versione è in grado di arrivare aded è abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti, una scelta che piacerà ai puristi della guida. Il prezzo? Chi la vuole mettere le garage di casa dovrà prepararsi a sborsare almeno

Estrema in tutto, non una semplice evoluzione spinta della GR Supra, ma un qualcosa di molto di più. Tutto è stato esaltato pere rendere l’esclusiva A90 Final Edition, un vero fulmine tra le curve. Lein smorzamento e presentano 16 step in estensione e 12 in compressione. Ulteriori miglioramenti nella dinamica di guida derivano dalle barre antirollio anteriori rinforzate, dalla nuova regolazione del camber delle ruote anteriori e dall’ottimizzazione del controllo attivo del differenziale per ridurre il sottosterzo. Anche la taratura del nuovo servosterzo elettrico è stata rivista. Pure ilcon specifici rinforzi per migliorare ulteriormente la dinamica di guida.Anche la frenata è migliorata, grazie apiù grandi con pastiglie ad alto coefficiente di attrito. Davanti ci sono cerchi da 19 pollici, mente al posteriore da 20 pollici, con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2. Oltre a una livrea esclusiva nera opaca, l’esterno della A90 Final Edition presenta importanti modifiche aerodinamiche, frutto di approfonditi test in galleria del vento. Uno spoiler anteriore in fibra di carbonio ispirato al motorsport, canard anteriori e flap centrale anteriore si combinano con una vistosa ala posteriore in stile GR Supra GT4, anch’essa in fibra di carbonio, per migliorare la tenuta e la dinamica di guida.

Sul cofano spicca una nuova presa d’aria in fibra di carbonio con elemento interno rimovibile per garantire un raffreddamento supplementare quando necessario. All’interno dell’abitacolo biposto, troviamo invece sedili RECARO Podium CF. La potenza del motore 6 cilindri di 3 litri di cilindrata è passata da 340 CV (250 kW) a 441 CV (324 kW), mentre la coppia è salita da 500 Nm a 571 Nm. I puristi della guida apprezzeranno che questo modello è disponibile solamente con un cambio manuale a 6 rapporti. La GR Supra A90 Final Edition è prodotta in soli 300 esemplari a livello mondiale. Il prezzo in Italia? Ben 146.000 euro. Per il nostro Paese ne arriveranno solo 5.