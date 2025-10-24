Totem GT Super "Farina", questo gioiello fa rivivere il mito della Giulia GT degli anni '60

Totem Automobili ha scritto un nuovo capitolo della sua storia presentando la sua ultima creazione. Si tratta dell’esclusiva Totem GT Super “Farina" che è stata svelata in occasione dell’evento “Villa la Massa Excellence" che si è svolto presso Villa la Massa, sulle rive dell’Arno appena fuori Firenze. Questo modello unico è sostanzialmente l’ultimo esemplare della serie limitata GT Super, basata sull’Alfa Romeo Giulia GT, iconico modello della Casa del Biscione che ha acceso i cuori degli italiani a cavallo tra gli anni ’60 e ’70.

UN’AUTO ESCLUSIVA IN TUTTO

A questo esemplare è stato quindi dato il nome di “Farina" che è stato scelto direttamente dal cliente che ha commissionato l’auto. Vettura che si caratterizza soprattutto per la particolare colorazione chiamata “Luci del Bosco", cioè un marrone metallizzato ispirato alle tonalità delle auto sportive italiane degli anni ’70. Inoltre, la vettura presenta finiture in nichel satinato e cerchi in oro brillante su misura. Non è però finita qui perché Totem GT Super “Farina" è stata ulteriormente impreziosita dal pacchetto di rivestimenti in fibra di carbonio Totem Design, con finitura satinata, applicata sia all’interno che all’esterno.

Salendo a bordo, l’abitacolo presenta rivestimenti in pelle Nappa avorio, inserti in Alcantara e dettagli in alluminio e acciaio inossidabile fresati con precisione, tra cui i nuovi interruttori e pulsanti retroilluminati lavorati a CNC.

MOTORE

Dal punto di vista tecnico, l’esclusiva Totem GT Super “Farina" apporta diverse evoluzioni al progetto GT Super, tra cui un sistema di sospensioni regolabili elettronicamente a tre vie, controllabile direttamente dall’abitacolo, che consente al guidatore di modificare il comportamento della vettura. Non sono stati aggiunti ulteriori dettagli sulla meccanica della vettura. In ogni caso, sotto al cofano la Totem GT Super dovrebbe trovarsi sempre il motore Twin-Turbo V6 di 2,8 litri da 640 CV (180 kg di peso) e 655 Nm di coppia al cui sviluppo ha collaborato Italtecnica, abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. La trazione è posteriore. Le prestazioni? La velocità massima raggiunge i 240 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono appena 3,2 secondi.