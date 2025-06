Tesla robotaxi, eccoli in azione senza conducente a bordo ad Austin | Video

I robotaxi di Tesla senza conducente a bordo sono su strada ad Austin, in Texas. Attraverso i social network sono apparsi i primi video che mostrano in azione le auto a guida autonoma della casa automobilistica durante test su strada. L’azienda di Elon Musk sta intensificando i collaudi prima del debutto vero e proprio del servizio di taxi a guida autonoma previsto entro la fine del mese di giugno. Guardando le immagini possiamo notare che sulle fiancate delle Model Y è riportata il logo “Robotaxi”. Probabilmente Tesla intende semplicemente chiamare così il suo servizio di trasporto passeggeri. In realtà ad inizio maggio avevamo scritto che l’U.S. Patent and Trademark Office aveva respinto la richiesta di Tesla di registrare il marchio “Robotaxi”. Da allora è cambiato qualcosa? Lo scopriremo presto.

Altra cosa interessante che possiamo notare dai video è che la Tesla senza conducente era seguita da una Model Y con equipaggio per motivi di sicurezza. Logo a parte, la Tesla Model Y robotaxi sembra una comune Model Y tranne per il fatto che dentro non c’è nessuno.

DEBUTTO SEMPRE PIÙ VICINO

Secondo passate indiscrezioni, il debutto sarebbe questioni giorni, anche se quando si parla di Tesla, le tempistiche non sono mai del tutto chiare. Di recente abbiamo visto che Tesla è entrata nella lista ufficiale degli operatori AV (Autonomous Vehicle) di Austin dove troviamo pure Waymo. Adesso vediamo su strada i suoi primi robotaxi come parte di un’intensificazione dei test prima del debutto. Insomma, tutti indizi che fanno capire che manchi davvero molto poco.

Stando a quanto sappiamo ad oggi, Tesla utilizzerà una flotta di Model Y e inizierà testandole nelle aree più sicure della città, entro confini geo-mappati, come ulteriore misura di sicurezza al momento del lancio. Pare che la casa automobilistica metterà a disposizione anche operatori in grado di prendere il controllo della vettura da remoto in caso di necessità.

Dopo questi video, Musk è intervenuto evidenziando che si tratta di Model Y non modificate, come quelle che Tesla consegna ai clienti. Questo ha spinto qualcuno a chiedere quando Tesla prevede di consegnare ai clienti la guida autonoma senza supervisione (Full Self Driving Unsupervised), come aveva promesso Musk molti anni fa. Al riguardo, il numero uno di Tesla si è limitato ad affermare che il software personalizzato in esecuzione su questi veicoli ha circa 4 volte più parametri rispetto alla versione attuale (FSD v13) presente nei veicoli dei clienti. L’arrivo sulle vetture già su strada potrebbe avvenire entro la fine dell’anno. Vedremo se davvero sarà così. Intanto attendiamo il lancio ufficiale del servizio robotaxi di Tesla.