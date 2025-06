Incentivi auto Lombardia 2025 un successo: finanziati 9 milioni di euro in due mesi

Ad aprile, la Regione Lombardia aveva messo a disposizione 23 milione di euro per i nuovi incentivi dedicati ai cittadini che intendevano sostituire un veicolo inquinante con uno a basso impatto ambientale. Un nuovo Ecobonus non rivolto, comunque, solo alle autovetture ma pure a motoveicoli o ciclomotori elettrici e cargo bike elettriche. A quanto pare, i nuovi incentivi sono stati un successo. Come infatti racconta l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Giorgio Maione, a circa due mesi dal lancio del nuovo bando ci sono state oltre 4.000 domande per un controvalore di circa 9 milioni di euro.

A soli due mesi dal lancio del bando per incentivare la sostituzione dei veicoli più inquinanti, si contano oltre 4.000 domande, per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro. Questo dato testimonia la forte adesione dei cittadini lombardi alla misura, 23 milioni di euro sono i fondi stanziati e più di un terzo sono stati impiegati per aiutare le famiglie a cambiare veicolo.

UN SUCCESSO IL NUOVO BANDO RINNOVA AUTO

La Regione Lombardia aveva predisposto tre linee di investimento cui corrispondono a bonus per determinate categorie dei veicoli. La più importante è la “Linea A – Autovetture” dedicata, dunque, ad incentivare il cambio di una vecchia ed inquinante auto con una di nuova generazione. Per questo specifico Ecobonus era stata assegnata una dotazione di quasi 21 milioni di euro. C’è poi il fondo (Linea B) destinato a motoveicoli e cargo-bike elettriche e quello (Linea C) dedicato alla demolizione di vecchie auto.

Per quanto riguarda la Linea A, sono state presentate 2.661 domande, con quasi 7 milioni di euro di risorse già prenotate. Le vetture ibride rappresentano il 71% delle domande, seguite da quelle a benzina (12%) e elettriche (9%), mentre le GPL costituiscono l’8% delle richieste. I fondi utilizzati sono già oltre il 33%. La Linea B ha già visto esaurirsi il fondo a disposizione il 26 maggio (2 milioni di euro). Le richieste per le eCargo Bike hanno assorbito il 93% delle risorse disponibili mentre il 7 % per ciclomotori/motocicli elettrici. Il totale delle domande presentate per questa linea di finanziamento ammonta a 1.335.

Infine, per quanto riguarda la Linea C che offre un contributo di 500 euro per rottamare un vecchio veicolo inquinante, sono state presentate 133 domande, pari a 66.500 euro su una dotazione di 500.000 euro.