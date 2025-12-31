Telepass Sempre gratis per tutto il 2026: ultimi giorni per accedere alla promo

Un buon modo per iniziare il 2026 con il piede giusto è puntare su Telepass Sempre. Grazie alla promozione in corso, infatti, il servizio è ora disponibile con canone zero per 12 mesi, permettendo a tutti i nuovi utenti di utilizzare tutti i vantaggi inclusi a costo zero per tutto il 2026. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 3,90 euro al mese. Non ci sono costi di attivazione ed è incluso il dispositivo Telepass colorato gratuito.

Da segnalare, inoltre, che Telepass propone ai nuovi clienti anche la possibilità di ottenere un cashback del 50% sul pedaggio, per i transiti fino al 31 maggio 2026. In questo caso, è possibile accedere direttamente tramite l’app di Telepass utilizzando il codice promo 50PED. C’è tempo fino al prossimo 11 gennaio 2026 per richiedere l’offerta e sfruttare per tutto l’anno il servizio proposto da Telepass.

Un ecosistema di servizi in un’unica app

Con Telepass è possibile sfruttare un ecosistema di servizi legati alla mobilità e ai trasporti, a cui è possibile accedere direttamente tramite l’app. Per gli utenti c’è la possibilità, infatti, di controllare i transiti in autostrada, trovare e pagare parcheggi e anche acquistare le vignette elettroniche per i viaggi all’estero. Da segnalare anche la possibilità di gestire gli accessi all’Area C di Milano, i servizi di noleggio e la revisione. Si può pagare il bollo auto ed è possibile acquistare Skipass e Venezia Pass. Tutti i servizi sono gestibili tramite l’app di Telepass.

Con la promo in corso fino al prossimo 11 gennaio, inoltre, è possibile ottenere 12 mesi di Telepass Sempre gratis, poi 3,90 euro al mese, e sfruttare il cashback del 50% sul pedaggio (per un rimborso massimo di 5 euro al mese fino a fine maggio 2026), utilizzando il codice 50PED da inserire in app. L’offerta è disponibile di seguito.