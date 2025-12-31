Cerca

Telepass Sempre gratis per tutto il 2026: ultimi giorni per accedere alla promo

Telepass Sempre gratis per tutto il 2026: ultimi giorni per accedere alla promo
Vai ai commenti
Davide Raia
Davide Raia
Pubblicato il 31 dic 2025

Un buon modo per iniziare il 2026 con il piede giusto è puntare su Telepass Sempre. Grazie alla promozione in corso, infatti, il servizio è ora disponibile con canone zero per 12 mesi, permettendo a tutti i nuovi utenti di utilizzare tutti i vantaggi inclusi a costo zero per tutto il 2026.  Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 3,90 euro al mese. Non ci sono costi di attivazione ed è incluso il dispositivo Telepass colorato gratuito.

Da segnalare, inoltre, che Telepass propone ai nuovi clienti anche la possibilità di ottenere un cashback del 50% sul pedaggio, per i transiti fino al 31 maggio 2026. In questo caso, è possibile accedere direttamente tramite l’app di Telepass utilizzando il codice promo 50PED. C’è tempo fino al prossimo 11 gennaio 2026 per richiedere l’offerta e sfruttare per tutto l’anno il servizio proposto da Telepass.

Scarica qui l’app di Telepass

Un ecosistema di servizi in un’unica app

Con Telepass è possibile sfruttare un ecosistema di servizi legati alla mobilità e ai trasporti, a cui è possibile accedere direttamente tramite l’app. Per gli utenti c’è la possibilità, infatti, di controllare i transiti in autostrada, trovare e pagare parcheggi e anche acquistare le vignette elettroniche per i viaggi all’estero. Da segnalare anche la possibilità di gestire gli accessi all’Area C di Milano, i servizi di noleggio e la revisione. Si può pagare il bollo auto ed è possibile acquistare Skipass e Venezia Pass. Tutti i servizi sono gestibili tramite l’app di Telepass.

Con la promo in corso fino al prossimo 11 gennaio, inoltre, è possibile ottenere 12 mesi di Telepass Sempre gratis, poi 3,90 euro al mese, e sfruttare il cashback del 50% sul pedaggio (per un rimborso massimo di 5 euro al mese fino a fine maggio 2026), utilizzando il codice 50PED da inserire in app. L’offerta è disponibile di seguito.

Scarica qui l’app di Telepass

Ti potrebbe interessare:
A meno di 60€ è in offerta un dispositivo per portare CarPlay e Android Auto su qualsiasi auto
Offerte e Promozioni
Polizza auto, moto o autocarro: con Verti si risparmia e si può pagare a rate
Offerte e Promozioni
È in offerta lo strumento per riparare le gomme dell’auto senza fatica in soli 10 minuti
Offerte e Promozioni
È il momento di scegliere Telepass: canone zero per tutto il 2026, cashback e molto altro
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.