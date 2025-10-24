Telepass a canone zero per 6 mesi: nuova offerta valida fino al 9 novembre

Per gli automobilisti interessati al canone gratuito per il dispositivo Telepass, segnaliamo che fino al 9 novembre è possibile attivare il pacchetto Telepass Sempre per ottenere 6 mesi di canone zero e fino a 100 euro di cashback sul pedaggio inserendo in app il codice promozionale PEDAGGIO100. Il rimborso massimo sul pedaggio è di 10 euro al mese per 10 mesi consecutivi.

Al termine dei primi sei mesi, il canone mensile di Telepass Sempre passa a 3,90 euro al mese. Anche in questo caso c’è di mezzo uno sconto, dal momento che – lo ricordiamo – il pacchetto in offerta include il contratto Telepass Base, che di suo costa 3,90 euro, e il contratto Servizi di Mobilità, il cui costo invece è di 1,24 euro, per un importo totale dunque di 5,14 euro al mese.

L’offerta sul pacchetto Telepass Sempre

Riepiloghiamo ora l’offerta in corso sul pacchetto Telepass Sempre, rivolta ai nuovi clienti che attiveranno il servizio entro il 9 novembre. Per prima cosa la promo consente di beneficiare del canone gratuito per 6 mesi (di solito sono 3 i mesi concessi a canone zero). A ciò si aggiunge poi il rimborso sui pedaggi fino a 100 euro (fino a un massimo di 10 euro al mese per 10 mesi).

Di seguito, invece, riportiamo i servizi inclusi:

dispositivo Telepass per pagare il pedaggio senza fermarsi al casello autostradale

pagamento e gestione del parcheggio nelle strisce blu senza parchimetro né tagliando

promemoria per la scadenza del bollo e della revisione del proprio veicolo, più pagamento in app

acquisto di abbonamenti e biglietti per i mezzi di trasporto pubblico

accesso all’Area C di Milano senza ticket

La promozione su Telepass Sempre non prevede costi di attivazione. Ricordiamo, infine, che l’ultima data utile per beneficiare dei sei mesi a canone zero e del cashback sul pedaggio fino a 100 euro è il 9 novembre.