Le migliori soluzioni (in offerta) per rimuovere il ghiaccio dai vetri dell’auto

Anche questa mattina quando sei andato a prendere l’auto l’hai trovata con il parabrezza e i vetri ricoperti di ghiaccio? Considerando che siamo nei giorni più freddi dell’anno è normale. Ma questa non è una situazione che devi per forza subire. Ci sono infatti delle soluzioni. Pratiche ed economiche. Vediamo quali sono le migliori così da risolvere rapidamente il problema (o evitarlo del tutto) così da risparmiare tempo, stress e fatica.

Come rimuovere il ghiaccio dai vetri

Gran parte dell’efficacia di questi strumenti dipende dai materiali e dalla capacità di sciogliere o rompere il ghiaccio senza graffiare il vetro. È importante, infatti, non solo togliere ghiaccio e neve, ma anche evitare danni all’auto. Così come di non ferirsi durante queste operazioni.

La prima soluzione è il classico raschiaghiaccio. Su Amazon è in offerta con il 27% di sconto il raschiaghiaccio Goodyear. Cosa lo rende unico? La struttura in ABS, alluminio e TPR. La superficie liscia consente di rimuovere il ghiaccio senza lasciare segni e il manico in gommapiuma favorisce l’uso continuativo anche quando il termometro scende sotto lo zero.

Le dimensioni compatte permettono di riporlo nel vano portaoggetti ed è utile sia sul parabrezza che sui vetri laterali.

Per chi preferisce uno strumento allungabile è disponibile un raschietto regolabile in alluminio e PVC. È in vendita a meno di 15€ e ha la particolarità di integrare una piccola pala per la neve. La lunghezza variabile aiuta a raggiungere anche la parte centrale del parabrezza, particolarmente scomoda sulle auto più grandi.

La forma della lama evita graffi e la presa in schiuma riduce il freddo alle mani, rendendolo perfetto da usare tutte le mattine.

Un’altra soluzione molto apprezzata è quella dello spray deghiacciante. Su Amazon è in offerta la coppia di flaconi Sonax.

Questi prodotti sono realizzati con una formula specifica che scioglie la patina in pochi secondi e riduce la formazione di nuovo ghiaccio durante la guida nei primissimi minuti. Una soluzione molto più pratica e meno faticosa che può essere particolarmente utile anche per liberare le serrature degli sportelli.

Infine una soluzione per prevenire la formazione del ghiaccio. Anche senza poter parcheggiare l’auto in garage è possibile intervenire in maniera efficace.

È sufficiente posizionare ogni sera una copertura per parabrezza. Questi teli, come quello in offerta su Amazon, è multistrato in tessuto spesso e rivestimento in alluminio. Una struttura che offre non solo la protezione da neve e ghiaccio, ma anche da foglie ed escrementi di volatili. Le alette da fissare nella portiera e gli elastici sugli specchietti garantiscono stabilità anche quando c’è forte vento. Una volta ripiegato occupa poco spazio e può essere installato senza attrezzi e riutilizzato anche d’estate per mantenere fresco l’abitacolo dell’auto.