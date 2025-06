Stellantis, Antonio Filosa visita Maserati: è un marchio di prestigio e ne siamo orgogliosi

Il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa sta continuando il tour che lo sta portando a visitare le principali fabbriche e centri direzionali del Gruppo. Adesso, è il turno di Modena dove ha sede Maserati. Il nuovo numero uno di Stellantis ha dunque visitato gli uffici della sede della Casa del Tridente e l’impianto produttivo in compagnia di Jean-Philippe Imparato, responsabile europeo del gruppo, e Santo Ficili, chief operating officer di Maserati e CEO Alfa Romeo. Era una visita davvero programmata? Con un po’ di malizia si potrebbe pensare di no dato che arriva a pochi giorni dall’uscita delle voci, poi smentite, della possibilità che Stellantis decida di vendere Maserati come parte del suo piano di riorganizzazione.

Programmata o no, oggi il manager italiano si è presentato alla sede di Maserati e le sue parole sembrano un’ulteriore conferma che in programma non c’è alcuna cessione.

ORGOGLIOSI DI MASERATI

Siamo orgogliosi di poter gestire un marchio così prestigioso come Maserati. Durante la mia visita a Modena, ho potuto ancora una volta toccare con mano la competenza, la passione e l’impegno delle nostre persone. Maserati è un marchio iconico del lusso, un vero e proprio simbolo dell’artigianalità italiana.

Queste le parole di Antonio Filosa che ha aggiunto di poter contare su di un team altamente specializzato e motivato, con tutte le qualità necessarie per affrontare con successo le sfide del segmento luxury. Dichiarazione che fanno intendere che Stellantis intenda ancora puntare sulla Casa del Tridente. Quale sarà il piano di rilancio ancora non lo sappiamo. Maserati ha già messo da parte alcuni investimenti su modelli elettrici come la MC20 Folgore (elettrica) che non arriverà più, per puntare più sulla tradizione ma dettagli ancora non ce ne sono.

La visita presso la sede di viale Ciro Menotti ha incluso una business review e un confronto strategico con il leadership team di Maserati. Del futuro di Maserati ne sapremo probabilmente di più quando Stellantis presenterà l’aggiornamento del Piano Italia. Sembrava dovesse essere annunciato a giugno ma con la nomina di Filosa è probabile che i tempi si siano allungati.