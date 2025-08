Smart ForTwo: termina la produzione della piccola auto per la città. Nel 2025 l'erede

Dopo più di 25 anni, l'ultima Smart ForTwo è uscita dalla catena di produzione dello stabilimento di Hambach (Francia), segnando la fine di una delle city car sicuramente più apprezzate di sempre.

In base a quanto riportato da un portavoce dell'azienda a Spiegel, la produzione delle attuali EQ ForTwo coupé e cabrio a due posti è terminata a fine marzo.

Dal 1998, Smart ha costruito circa 2 milioni di esemplari della ForTwo, la maggior parte delle quali con motore a combustione interna. Infatti, soltanto recentemente è stata proposta con propulsione completamente elettrica.

DAL 2019 HA PRODOTTO SOLO ELETTRICHE

Secondo quanto riportato, Smart non sarebbe riuscita mai a realizzare dei profitti con questo modello e proprio questo è stato uno dei motivi per cui la Stella di Stoccarda ha deciso di siglare una partnership connel 2019.

In quell'anno, il powertrain endotermico fu definitivamente abbandonato e Smart divenne la prima casa automobilistica europea 100% elettrica. Dal momento in cui questa collaborazione è iniziata, è stato chiaro che i giorni della vera Smart erano ormai alla fine.

AD HAMBACH ORA VIENE PRODOTTO L’INEOS GRENADIER

Circa un anno fa, l'azienda non ha accettato più ordini per la Smart ForTwo e da allora ha consegnato le ultime unità. Tra queste ci sono stati 150 esemplari in versione Final Edition non ufficiale sia per la coupé che per la cabriolet.

Di recente, la fabbrica di Hambach è stata acquistata da Ineos Automotive, dove ora sta costruendo il suo fuoristrada Grenadier. Inaugurata nell’ottobre del 1997, nel periodo top, oltre 1500 dipendenti costruivano fino a 140.000 auto.

NEL 2025 L’EREDE

Anche se l'attuale modello non sarà più prodotto, questo non significa che Smart non proporrà più piccole vetture per la città. Nel 2025 è previsto l'arrivo dell'erede. Si chiamerà Smart #2 e sarà prodotta in Cina. Ovviamente sarà elettrica e sebbene al momento non ci siano particolari informazioni, dovrebbe continuare ad offrire quella praticità che oggi è apprezzata sulla Smart fortwo.