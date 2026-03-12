Cerca

Sixt offre fino al 15% di sconto sul noleggio di auto premium

La promozione in corso sul sito ufficiale della compagnia di noleggio auto è valida per un periodo di tempo limitato.

Federico Pisanu
Pubblicato il 12 mar 2026

La compagnia di autonoleggio Sixt ha lanciato una nuova offerta a tempo limitato, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 15% sul noleggio di un’auto di lusso. Presente in più di 105 Paesi in tutto il mondo con oltre 2.000 stazioni, la società tedesca si distingue per la sua flotta di auto premium e per l’affidabilità del servizio clienti.

L’attuale promo in corso sul sito ufficiale è dunque un’opportunità per tutti coloro che stanno pianificando una vacanza nelle prossime settimane e desiderano guidare un’auto di alta gamma a prezzo scontato. La prenotazione e la gestione del noleggio avvengono comodamente tramite l’app Sixt.

Pagina offerta Sixt

ingrandisci immagine

La promo della compagnia Sixt

Per beneficiare dello sconto è sufficiente collegarsi alla pagina iniziale della compagnia, attendere la comparsa del banner “Fino al 15% su auto di lusso” e premere sul bottone “Applica offerta”. Fatto questo, si potrà procedere con la prenotazione vera e propria dell’auto a noleggio, indicando l’aeroporto o la città di ritiro, le date e le informazioni relative al conducente.

Ecco alcuni esempi di auto che aderiscono alla promozione di Sixt; per l’occasione, abbiamo ipotizzato un noleggio presso l’aeroporto di Roma Fiumicino dal 14 al 18 marzo.

  • BMW X1 a 73,92 euro al giorno invece di 81,74 euro (per un totale di 295,69 euro, chilometri illimitati)
  • BMW i4 a 62,46 euro al giorno invece di 69 euro (per un totale di 249,86 euro, chilometri illimitati)
  • Audi Q6 e-tron a 77,88 euro al giorno invece di 91 euro (per un totale di 311,53 euro, chilometri illimitati)
  • BMW Serie 5 Touring a 85,53 euro al giorno invece di 100 euro (per un totale di 342,10 euro, chilometri illimitati)

Per maggiori informazioni relative all’offerta in corso, vi invitiamo a consultare la pagina dedicata alla promo raggiungibile tramite il bottone posizionato qui sotto. La promozione di Sixt è valida per un periodo di tempo limitato.

Pagina offerta Sixt

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
