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Robotaxi e connettività: al MOVE 2026 il futuro della mobilità secondo Stellantis

All'evento dedicato alla mobilità tecnologica il Gruppo presenterà la connettività 5G satellitare sulla nuova Jeep Compass e l'innovativa piattaforma L4-Ready per robotaxi.

Robotaxi e connettività: al MOVE 2026 il futuro della mobilità secondo Stellantis
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 15 giu 2026
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Stellantis conferma la sua partecipazione al MOVE 2026, evento internazionale dedicato alla mobilità tecnologica in programma a Londra il 17 e 18 giugno prossimi. Tra gli stand dell’ExCel Exhibition Centre, l’azienda metterà in mostra tutte le sue più recenti soluzioni pensate per la transizione verso forme di mobilità sempre più intelligenti, connesse e scalabili.

5G via satellite

Protagonista dell’evento sarà la nuova Jeep Compass con connettività 5G via satellite. Questa innovativa tecnologia a banda stretta consente di estendere la copertura ben oltre i limiti imposti dalle classiche reti terrestri, garantendo il segnale anche in aree remote o poco servite. Questa soluzione punta a migliorare significativamente la connettività e quindi la sicurezza durante l’off-road e le esplorazioni, incarnando alla perfezione la vocazione alla libertà del marchio Jeep.

Una piattaforma per robotaxi

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Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale e l’automazione, Stellantis presenterà la sua innovativa L4-Ready Platform dedicata ai robotaxi, un settore in forte espansione negli ultimi anni. Si tratta di una piattaforma flessibile progettata per integrare hardware e software avanzati in grado di garantire operazioni di guida autonoma sicura, soprattutto in ambito urbano.

Partnership tecnologiche

Confermando la visione strategica del Gruppo, il 17 giugno Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis, interverrà nel panel di apertura per parlare dell’evoluzione delle architetture autonome. Presso lo stand saranno inoltre presentate le partnership con aziende tecnologiche leader nella guida autonoma come Bolt, NVIDIA, Pony.ai, Uber e Wayve.

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