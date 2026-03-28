Il futuro della mobilità nelle grandi città europee diventa sempre più autonomo. Una nuova alleanza strategica tra la startup croata Verne, il colosso statunitense Uber e la società cinese Pony.ai è pronta a lanciare un servizio di robotaxi in Europa. Il punto di partenza di questo ambizioso progetto è Zagabria, la capitale della Croazia, scelta come laboratorio per testare un servizio che ha l’ambizione di ridefinire il concetto di trasporto a chiamata, sulla scia di quanto già avviene in diverse città americane e cinesi.

I robotaxi di Pony.ai

Il robotaxi scelto per questo progetto è sviluppato da Pony.ai, società cinese specializzata in veicoli autonomi con una forte presenza nella Silicon Valley. Si tratta dell’Arcfox Alpha T5 Robotaxi, equipaggiato con il sofisticato sistema di guida autonoma Gen-7. L’elemento distintivo dei veicoli di Pony.ai è la forte integrazione di machine learning e deep learning, indispensabili per permettere al veicolo di interpretare correttamente le variabili del traffico cittadino.

Attraverso una elaborata rete di sensori il robotaxi è in grado di mappare l’ambiente circostante in tempo reale. Il software di bordo elabora i dati stabilendo il percorso ottimale, mentre degli attuatori di precisione gestiscono lo sterzo, l’accelerazione e la frenata.

Come funziona la partnership

La collaborazione tra le tre realtà vede una chiara divisione dei compiti: Pony.ai fornirà l’hardware e il software, mentre Verne gestirà la flotta e avrà la responsabilità di dialogare con i regolatori europei per ottenere le autorizzazioni, indispensabili per l’avvio del servizio. Infine, Uber metterà a disposizione la sua rete globale di utenti, oltre ad aver scelto di investire direttamente in Verne per contribuire alla sua espansione.

Secondo il CEO di Verne, Marko Pejkovic, l’Europa ha urgente bisogno di una mobilità che sia in grado di passare finalmente “dai test a un servizio vero “. L’arrivo dei robotaxi a Zagabria rappresenta solo il primo passo di una strategia che punta a rendere il trasporto autonomo accessibile per milioni di utenti europei.