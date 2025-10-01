Cerca

Rinnovo polizza auto, inizia a risparmiare con una nuova assicurazione online

Prima Assicurazioni permette di stipulare una nuova polizza auto a partire da 131 euro, anche in dodici rate.

Federico Pisanu
Pubblicato il 1 ott 2025

Per tanti automobilisti italiani incombe la scadenza della polizza auto e, come ogni anno, per il rinnovo l’importo richiesto è più alto. Una delle soluzioni più intelligenti per risparmiare è confrontare la varie proposte offerte dalle assicurazioni auto online, nella maggior parte dei casi più convenienti rispetto alle assicurazioni tradizionali.
Ne è un esempio concreto Prima Assicurazioni, agenzia assicurativa partner di Great Lakes, iptiQ Italia e Triglav, che al momento offre una nuova polizza a partire da 131 euro. Il calcolo del preventivo avviene direttamente online, per una polizza su misura e semplice da gestire, con la possibilità di scegliere anche il pagamento a rate.

ingrandisci immagine

Polizza auto conveniente e su misura con Prima

Al di là dell’aspetto economico, Prima Assicurazioni propone ai suoi clienti una polizza su misura con emissione immediata e la possibilità di scegliere se pagare in un’unica soluzione o a rate mensili. L’unica garanzia obbligatoria, come per tutte le assicurazione, è la responsabilità civile, nota anche come RC Auto.

Le altre garanzie che si possono scegliere sono: Assistenza stradale, Furto e incendio, Eventi atmosferici, Cristalli, Infortuni conducente, Rinuncia alla rivalsa, Kasko, Kasko collisione, Atti vandalici, Tutela legale e Bonus protetto. Va da sé che maggiore è il numero di garanzie che vengono aggiunte, più alto sarà il premio assicurativo.

Tra le opzioni di pagamento disponibili, come accennato prima, vi è anche il pagamento a rate. Se disponibile per la propria auto, è perfino possibile suddividere il pagamento in 12 rate con addebito automatico, con la facoltà di sospendere il pagamento quando non si utilizza l’automobile.

Infine, grazie all’app ufficiale Prima, ogni automobilista può gestire la propria assicurazione da smartphone e richiedere soccorso immediato in caso di sinistro se tra le garanzie ha aggiunto anche l’assistenza stradale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
