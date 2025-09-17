Cerca

Nuova Renault 4, adesso c'è anche la versione van per i professionisti

In Francia debutta la versione della Renault 4 pensata per il mondo dei professionisti che hanno bisogno di ampio spazio di carico

Nuova Renault 4, adesso c'è anche la versione van per i professionisti
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 17 set 2025

Renault 4 è da poco sul mercato. A quanto pare, la casa automobilistica francese ha deciso di proporre il suo nuovo piccolo crossover elettrico anche in versione van, per tutti qui professionisti che hanno bisogno di un veicolo agile e ad emissioni zero per le loro attività. Per il momento, questo modello è stato reso disponibile in Francia. Sarà venduto anche in Italia? Possibile, ma al momento non ci sono ancora informazioni ufficiali.

CRESCE LA CAPACITÀ DI CARICO

ingrandisci immagine

Come in molti altri modelli di auto che sono stati trasformati in veicoli commerciali per il mondo del lavoro, le differenze le troviamo essenzialmente all’interno dell’abitacolo dove sono stati rimossi i sedili posteriori per incrementare la capacità di carico. Stando a quanto racconta la casa automobilistica, adesso, la Renault 4 può disporre di una capacità di carico pari a 1.045 litri per un carico utile fino a 345 kg. A differenza di altri modelli simili, i vetri posteriori non sono stati oscurati. Tra gli optional sono disponibili una rete per separare la zona anteriore da quella posteriore e un tappetino antiscivolo per il vano di carico.

MOTORE

Questa particolare versione del crossover elettrico pensata per il mondo del professionisti adotta il motore da 110 kW (150 CV) alimentato da una batteria da 52kWh che permette un’autonomia WLTP di 409 km.

PREZZI

Come detto, per il momento questa versione della Renault 4 è stata proposta in Francia. Si potrà avere nella variante reversibile omologata M1, trasformabile in cinque posti, e in quella omologata N1, destinata esclusivamente al trasporto merci. I prezzi partono da 29.300 euro IVA esclusa.

