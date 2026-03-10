Tutti in Slovenia, code per fare un pieno a 30 o 40 euro di meno

Sembra di fare un tuffo nel passato, perché ogni volta che la crisi dei carburanti bussa alla porta dell’Italia, sistematicamente gli automobilisti nostrani sconfinano per fare il pieno dai vicini. Accadeva quando l’auto più vista in Slovenia era la Yugo, ma succedeva anche nel 2012 o nel 2022. La scena è sempre la stessa: la coda al distributore. Tant’è che in alcune stazioni di servizio è arrivato il fatidico cartello con la scritta “diesel esaurito”. Ed è proprio il gasolio il carburante più vessato in questi giorni di tensioni in Medio Oriente e di prezzi volati alle stelle nelle nostre aree di rifornimento. Così, andare dove conviene resta l’unica soluzione possibile per dissetare i serbatoi e salvaguardare il portafogli. Almeno per ora.

Un differente sistema di aggiornamento prezzi

Quindi, se in Italia il gasolio ha ormai sfiorato la soglia psicologica dei 2 euro per litro, superandola abbondantemente nei tratti autostradali dove viaggiamo sui 2,5 euro, al contrario, nei distributori della Slovenia, il costo resta decisamente più contenuto, attestandosi tra 1 euro e 50 e 1 euro e 60 al litro.

Il motivo di questa marcata differenza risiede nel sistema di aggiornamento dei listini: mentre in Italia i prezzi fluttuano quotidianamente seguendo le oscillazioni di mercato, in Slovenia il costo viene modificato soltanto una volta alla settimana. Questa sfasatura temporale permette ai distributori oltre confine di conservare cifre più stabili e competitive rispetto a quelle del Belpaese.

I vantaggi economici

I numeri raccontano in modo candido la convenienza di “scollinare” oltre il confine sloveno: il divario di 40 o 50 centesimi al litro si traduce in un risparmio ingente, che può arrivare dai 30 ai 40 euro per un singolo pieno di gasolio. Una differenza tale da giustificare lo spostamento.

Lo stesso vantaggio non si può applicare alla benzina, che ha subito sì forti rincari ma si mantiene su livelli leggermente più bassi rispetto al diesel. Ciò sta alimentando tra i consumatori un acceso dibattito su possibili fenomeni speculativi. Nonostante i gestori delle pompe e i benzinai respingano le accuse, la pressione sui portafogli degli italiani rimane altissima, trasformando un semplice rifornimento in una vera e propria operazione di risparmio transfrontaliero.