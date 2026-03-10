La gamma di Porsche Cayenne EV si amplia: ecco la S Electric

È in corso il tentativo di Porsche di riproporre per la Cayenne Elettrica la stessa gamma della variante termica. Si tratta di una strategia che è già stata adottata con la sorella più piccola Macan e ora anche lei fa lo stesso percorso. Dopo le versioni base e Turbo che sono state lanciate nel mese di novembre 2025, infatti, la gamma si amplia con un terzo modello della che si posiziona tra le due.

Le specifiche

Si chiama Cayenne S e mantiene la stessa configurazione a trazione integrale garantita da due motori, con la differenza che la potenza scende a 543 CV. Dato che può crescere, però, fino a 666 CV se si aziona la modalità Launch Control. A livello di performance non è la regina della gamma, ma si difende molto bene con uno scatto da 0 a 60 mph (circa 97 km/h) in 3,6 secondi e una velocità di punta di 250 km/h.

Anche il pacco batteria rimane lo stesso, molto capiente, con una capacità di 113 kWh che può accettare la ricarica in corrente continua fino a 400 kW, potenza alla quale l’accumulatore può passare dal 10% all’80% in meno di 16 minuti.

In Porsche hanno anche lavorato per distinguere la Cayenne S elettrica a livello visivo, con l’impiego di paraurti anteriori e posteriori leggermente differenziati, con alcuni elementi verniciati in Volcano Grey Metallic. Negli USA la vettura viene ora proposta in 13 colorazioni differenti e numerosi optional per la guida, tra cui il Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) e le sospensioni Active Ride, oltre chiaramente ai freni carboceramici e al pacchetto Sport Chrono.

Ulteriori novità

Quest’ultimo è utile nel momento in cui si vuole attivare la funzione push-to-pass, che permette di sbloccare 120 CV aggiuntivi per 10 secondi, un vero e proprio boost per il sorpasso. Non manca una modalità Track, anche se è difficile pensare al cliente medio di Cayenne elettrica che porta in pista un SUV elettrico così grande e pesante.

L’Interior Style Package fa il suo debutto sulla Cayenne S, ma sarà disponibile anche per le altre varianti elettriche della gamma. Il pacchetto introduce un abitacolo bicolore nero e verde, studiato per abbinarsi alla carrozzeria Mystic Green. I dettagli verdi si ritrovano su portiere, volante e plancia, contribuendo a creare un look cordinato e distintivo.

PREZZO

Stando a quanto riportato dal configuratore italiano ufficiale Porsche, la nuova Cayenne S Electric parte da un prezzo di listino di 130.753 euro.