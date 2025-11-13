Peugeot Polygon, con Goodyear pneumatici smart per la mobilità del futuro

Peugeot Polygon è il nuovo concept che la casa automobilistica francese ha presentato da poco e che offre un primo sguardo alle novità che introdurrà a partire dal 2027. Novità che riguardano principalmente gli interni con il nuovo e particolarissimo volante Hypersquare combinato allo sterzo elettronico Steer-by-Wire e la nuova generazione del Peugeot i-Cockpit. Pare che le novità raccontate da Peugeot non fossero davvero tutte perché il nuovo concept propone ancora alcune sorprese. Infatti, integra Goodyear SightLine, una suite di tecnologie che fornisce informazioni in tempo reale per migliorare sicurezza e prestazioni.

Inoltre, Goodyear ha realizzato appositamente per il concept Peugeot Polygon tre pneumatici unici. Entriamo più nei dettagli.

GOODYEAR SIGHTLINE: COME FUNZIONA

Questa suite fornisce una serie di informazioni per migliorare sicurezza e prestazioni, dalla stima delle proprietà del pneumatico alle condizioni stradali. Il tutto viene mostrato attraverso l’head-up display del veicolo. Inoltre, questi dati possono essere integrati nei sistemi avanzati del veicolo per prevenire situazioni pericolose e migliorare così la sicurezza.

In particolare, grazie al monitoraggio dell’usura dello pneumatico, il veicolo è in grado di regolare automaticamente le sue prestazioni man mano che lo pneumatico percorre chilometri, assicurando così sempre un’adeguata maneggevolezza e sicurezza per tutto il ciclo di vita della gomma. Inoltre, la funzionalità SightLine prevede e rileva i rischi di aquaplaning, permettendo ai sistemi di controllo del veicolo di reagire istantaneamente e mantenere la stabilità anche in condizioni difficili.

PNEUMATICI DEDICATI PER POLYGON

Per il nuovo concept di Peugeot, Goodyear ha sviluppato 3 pneumatici differenti per rispondere alle esigenze estetiche e prestazionali del veicolo: Urban, Player ed Explorer. I primi due sono pensati per un utilizzo stradale, mentre il terzo per un uso anche in off-road.