Peugeot E-5008: non solo accessori per cani, perché la Dog Edition è speciale

L’estate 2026 conferma un trend che chiunque abbia un animale domestico conosce bene. Ovvero quando si pianificano le vacanze, il primo a essere messo al centro del progetto è il cane di casa. I numeri parlano chiaro. Secondo un’indagine IFOP curata per la fondazione 30 Millions d’Amis lo scorso marzo, ben il 64% di chi possiede un cane ha tutta l’intenzione di portarlo con sé. Non solo. Per oltre sei persone su dieci, l’accoglienza riservata all’animale è il fattore decisivo nella scelta della meta.

Questo legame così stretto si riflette anche sulle nostre abitudini al volante. Chi guida un SUV di grandi dimensioni, nel 50% dei casi, condivide le sue giornate con un amico a quattro zampe. Ed è proprio intercettando questa realtà che Peugeot, muovendosi insieme allo Stellantis Design Studio, ha dato vita a una provocazione interessante: la Peuogeot E-5008 Dog Edition. Non una semplice auto con qualche optional in più, ma un concept nato da una domanda diversa dal solito. Come vede e come vive il viaggio in auto un cane?

Come nasce un abitacolo a misura di zampa

I designer non si sono limitati a pescare dal catalogo degli accessori. Hanno cambiato punto di vista, studiando la percezione sensoriale dell’animale, i suoi occhi, i suoi tempi, i suoi spazi, per trasformare l’abitacolo della E-5008 a cinque posti in un ambiente capace di azzerare lo stress del viaggio, sia per l’animale che per il resto della famiglia.

L’interno gioca su una combinazione di colori studiata appositamente sulla vista canina, accostando le tonalità rilassanti del blu a sfumature più vive di giallo. Anche i materiali cambiano. Superfici morbide, ma rigorosamente antiscivolo, pensate per dare stabilità al cane fin dal primo momento in cui sale a bordo.

Dalla cuccia portatile all’asciugatore

Il progetto analizza i gesti tipici di un cane in auto. Dal pisolino dopo una corsa nei prati o la testa appoggiata vicino al finestrino. E li traduce in soluzioni pratiche.

C’è un materasso modulare che si adatta al bagagliaio o ai sedili e che, una volta arrivati a destinazione, si trasforma nella sua cuccia di casa, mantenendo intatti i suoi punti di riferimento. Per i cani che amano guardare fuori, è stato pensato il Poggiatesta Finestrino, un supporto morbido per viaggiare comodi godendosi il panorama.

La lista degli accessori di questo concept è ricca. Imbracatura, borse coordinate per il cane e per il padrone, ciotole integrate, coperture per l’abitacolo e persino un gioco firmato Peugeot. Sotto il pianale del bagagliaio trova spazio anche un asciugatore per animali che sfrutta la tecnologia Vehicle To Load (V2L), alimentandosi direttamente con l’energia della batteria dell’auto. Tutto questo va a integrare una gamma di accessori che Peugeot offre già oggi ai suoi clienti, come le griglie di separazione e i teli lavabili.

Tecnologia e software dedicati alla sicurezza

L’attenzione non si ferma all’arredamento dell’auto, ma tocca anche l’infotainment e la gestione del viaggio. Il navigatore, ad esempio, calcola l’itinerario suggerendo le soste per la ricarica vicino ad aree verdi o percorsi pedonali, così da unire l’utile al dilettevole.

Per la sicurezza, il sistema introduce la modalità Dog Guardian. Quindi se il proprietario deve allontanarsi per pochi minuti, l’auto mantiene la temperatura ideale all’interno, monitora l’animale a distanza e invia notifiche sullo smartphone in caso di necessità. Infine, la funzione Dog Retriever è pensata per le emergenze. L’auto può emettere un segnale acustico specifico per richiamare il cane se si è allontanato, riconoscendone il ritorno per facilitare le operazioni di rientro a bordo.

Un esercizio di stile che anticipa il futuro

La Peugeot E-5008 Dog Edition non arriverà nei concessionari. Va considerata come un vero e proprio laboratorio di idee per esplorare nuove strade nel mondo della mobilità per le famiglie.

“È stata la prima volta che ho dovuto guardare il mondo dal punto di vista di un cane per progettare un’auto", ha commentato Hugo Nightingale, Global Creative Director di Stellantis Design Studio. “Da proprietario di cani, è stato un lavoro tanto insolito quanto stimolante. Ci ha costretti a ripensare ogni singolo dettaglio attraverso gli occhi di chi condivide le nostre avventure di tutti i giorni."

L’idea di fondo, insomma, è che se un viaggio si fa insieme, l’esperienza deve essere confortevole per tutti. Compresi quelli che viaggiano nel bagagliaio.