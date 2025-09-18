Peugeot 106 XSi e Rallye, piccole ma dal cuore sportivo

Autunno 1991. In casa Peugeot c’è fermento: la 205 continua a vendere, ma è ormai vicina ai dieci anni di carriera. La concorrenza incalza con modelli compatti e moderni, e al Leone serve qualcosa di nuovo. Così nasce la 106, costruita sul pianale della Citroën AX: una citycar fresca, maneggevole, economica, ma già matura per giocare in tante categorie. Fin dal lancio offre quattro motori e sei allestimenti, un ventaglio che la mette subito in buona posizione nel mercato.

Già nel 1989, la stampa specializzata parlava di un progetto simile, ipotizzando il nome “105” come naturale erede della 104. Alla fine, però, la scelta ricade sulla 106, un modello chiamato a prolungare la vita della 205 e a intercettare clienti in cerca di un’auto accessibile, leggera e affidabile. Senza dimenticare la possibilità di trasformarsi in piccola sportiva.

La 106 XSi, eleganza e carattere

La Rallye, cuore da corsa

Passano poche settimane dal debutto e Peugeot cala il primo asso: nel novembre 1991 arriva la. Nata sulla base della, si distingue subito per i dettagli: carreggiate allargate, passaruota più pronunciati, cerchi in lega da 14 pollici. Dentro l’ambiente è grintoso, con sedili avvolgenti e una strumentazione completa di contagiri e manometro dell’olio, roba non comune per una piccola dell’epoca.Il motore è il, già visto sulla. Brillante, pronto a salire di giri, reso ancora più vivace da rapporti corti che la spingono fino a. Nel 1994 la XSi cresce: arriva il, capace di toccare i. È l’affermazione definitiva della XSi come “piccola GT”: sportiva, sì, ma anche ben accessoriata e godibile tutti i giorni.

Due anni dopo, nel 1993, tocca alla. Non è un vezzo di marketing, ma un richiamo diretto alla leggendaria 205 Rallye . L’obiettivo è chiaro: vincere nei rally di classe 1.300 cm³. Sotto il cofano c’è il, 98 CV. Qualcosa in meno della(103 CV), ma con consumi migliori e un’erogazione più regolare. Il cambio ha rapporti cortissimi (13/59), il peso scende a 765 kg appena, e. Ma il vero segno distintivo è l’essenzialità: niente alzacristalli elettrici, niente climatizzatore, niente fronzoli. Solo sostanza.

Anche lo stile segue la stessa filosofia: passaruota squadrati, cerchi in lamiera bianchi da 14 pollici, interni con tocchi rossi che non lasciano dubbi sulla vocazione sportiva. Non serve altro. Non a caso, la Rallye trova subito terreno fertile nelle competizioni: leggera, agile, con un motore grintoso, diventa presto protagonista sia in pista che su strada.

1996, il tempo del restyling

Nel 1996 la 106 cambia volto. Il restyling la ammorbidisce nelle linee e la allunga leggermente. È anche un passaggio di consegne: la, lasciando il posto alla GTi (S16 in alcuni mercati). Ile porta la velocità oltre i

La Rallye, invece, resta fedele al suo spirito spartano. Monta lo stesso 1.6 della XSi, ma mantiene la sua filosofia essenziale. Le due sportive si dividono così i ruoli: la GTi come modello di punta, più completo e accessoriato, la Rallye come scelta degli appassionati più puri.

Dalla strada alla memoria

Con l’arrivo della, nel 1998, la gamma 106 inizia la sua parabola discendente. La Peugeot GTi rimane in listino fino al 2003, mentre la Rallye viene sostituita da versioni più addomesticate, come la. Nel giugno 2004 cala definitivamente il sipario. Dopo 13 anni di produzione e oltre 2,8 milioni di unità, laEppure la sua eredità è ancora viva. Lae larestano due anime diverse della stessa piccola francese: la prima più elegante e versatile, la seconda più cruda e corsaiola. Insieme hanno dimostrato che anche unapuò trasformarsi in una vera sportiva. E che, a più di trent’anni dal debutto, può ancora regalare emozioni a chi la guida o semplicemente la ricorda.