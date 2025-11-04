Nuova Suzuki SV-7GX, al debutto ad EICMA la crossover su base SV650

La nuova Suzuki SV-7GX fa il suo debutto ufficiale a EICMA 2025. Si tratta di un crossover con cui l’azienda giapponese intende ampliare la sua presenza nel mercato, entrando nel segmento delle crossover stradali di media cilindrata. Suzuki descrive questo nuovo modello come un anello di congiunzione tra le naked sportive e le Adventure Tourer. Nata sulla piattaforma V-twin della SV650, eredita molte caratteristiche della V-Strom 650XT e lo stile prende ispirazione dalla GSX-S1000GX.

MOTORE BICILINDRICO

Per lo sviluppo delle linee della Suzuki SV-7GX, la Casa giapponese ha condotto molti test in galleria del vento. Il risultato è linea filante e in grado di offrire una buona protezione, anche grazie alla presenza, di serie, dei paramani e di un parabrezza regolabile su tre posizioni, con un’escursione di 50 mm. Il frontale ospita luci diurne e un proiettore, entrambi a LED, ottimizzati per distribuire il fascio luminoso in modo efficace anche con la moto inclinata. In questo modo è possibile garantire una migliore illuminazione della parte interna della curva durante la guida notturna.

La nuova Suzuki SV-7GX adotta il motore della SV650. Si tratta di un bicilindrico a V da 652 cc raffreddato a liquido che in questa configurazione è in grado di erogare 54 kW (73,4 CV) e 64 Nm di coppia. Ovviamente c’è l’omologazione Euro 5+. Suzuki dichiara consumi pari a 4,2 l/100 km. I piloti potranno disporre di 3 modalità di guida; del Suzuki Traction Control System regolabile su tre livelli e disattivabile; dell’acceleratore ride-by-wire; del Bi-directional Quick Shift System e dell’ABS.

CICLISTICA

La ciclistica associa un telaio a traliccio in tubi d’acciaio a un forcellone a sua volta con struttura tubolare, che aziona tramite un leveraggio progressivo un monoammotizzatore regolabile nel precarico su sette posizioni. Davanti troviamo invece una forcella telescopica con steli da 41 mm. Le ruote sono entrambe da 17 pollici e adottano pneumatici Pirelli Angel GT II nelle misure 120/70 e 160/60. Per quanto riguarda, invece, l’impianto frenante, la nuova Suzuki SV-7GX adotta due dischi anteriori da 290 mm abbinati a pinze a quattro pistoncini e di un disco posteriore da 240 mm. Il peso in ordine di marcia è di 211 kg.

Molto lavoro è stato svolto da Suzuki per ottimizzare l’ergonomia. La posizione di guida è un mix tra quella leggermente protesa in avanti della SV650 e quella più eretta, da Adventure Tourer, della V-Storm 650. La sella ha un’altezza di 795 mm da terra che permette a tutti di poter poggiare in modo sicuro i piedi a terra nelle manovre da fermo. La sella del passeggero è invece un po’ rialzata, per offrire al compagno di viaggio un angolo più aperto per le ginocchia. Di serie, la moto mette a disposizione maniglie integrate nel portapacchi.

La dotazione della moto prevede una strumentazione con display a colori da 4,2 pollici. L’integrazione con lo smartphone tramite l’app Suzuki Ride Connect+ (iOS e Android) permette la navigazione passo-passo e la visualizzazione sul display delle notifiche relative a chiamate e messaggi, calendario, avvisi meteo, avvisi di velocità e traffico. Accanto alla strumentazione è stata collocata una porta USB-C utile ad alimentare e ricaricare eventuali dispositivi elettronici.

PREZZO

Suzuki non ha ancora comunicato il listino della nuova SV-7GX. Tuttavia, la Casa giapponese ha fatto sapere che la moto sarà disponibile in tre colorazioni: Blu Zante, Grigio Buffalo e Nero Dubai. Inoltre, potrà essere personalizzata grazie ad una gamma di accessori originali. Nel catalogo si trovano per esempio un bauletto da 45 litri, borse laterali semi-rigide espandibili da 15 a 20 litri, una borsa da serbatoio, una sella comfort rialzata di 25 mm e un parabrezza maggiorato, più alto di 80 mm rispetto a quello standard.