Nuova Renault Megane E-Tech 2026, un render prova ad anticipare le forme del restyling

Renault Mégane E-Tech Electric ha ricevuto un piccolo aggiornamento nel 2025 che ha introdotto comunque una serie di novità interessanti tra cui la guida “one pedal” che piace molto a chi guida un’auto elettrica. Per il 2026 è atteso un aggiornamento più importante, parliamo di un vero e proprio restyling che permetterà al crossover elettrico di adottare il linguaggio stilistico degli ultimi modelli della casa automobilistica francese.

ECCO COME POTREBBE ESSERE

La Megane elettrica è un modello di buon successo e il prossimo anno vedrà evolvere il suo look e un rapporto de L’Argus anticipa alcuni dettagli, oltre a proporre un render di come potrebbe apparire il crossover elettrico a seguito del facelift. Come sarà la nuova Megane E-Tech Electric 2026? Le principali novità estetiche riguarderanno il frontale che evolverà presentando una mascherina pressoché identica a quella delle nuove Scénic, Symbioz e vista anche sui recenti restyling di Austral ed Espace. Solo le luci diurne a LED potrebbero presentare alcune differenze ma disporranno sempre di una forma a freccia. Ci sarà comunque modo di caprine di più, soprattutto quando inizieranno a circolare le foto spia del restyling.

Attesi alcuni ritocchi anche al posteriore con nuovi gruppi ottici, con una forma simile a quanto vediamo oggi su modelli come Scénic, Symbioz e Austral. L’abitacolo, invece, non dovrebbe presentare particolari novità. Possibili che arrivino nuove finiture per migliorare la qualità percepita ma la novità più evidente dovrebbe riguardare la tecnologia con l’arrivo di un aggiornamento del sistema infotainment.

E per il powertrain? Con il restyling dovrebbero arrivare alcuni miglioramenti che permetteranno di incrementare l’autonomia. Attualmente, il crossover elettrico è equipaggiato con un motore da 220 CV alimentato da una batteria con una capacità di 60 kWh per un’autonomia di 460 km WLTP. Con l’aggiornamento potrebbe essere reso disponibile un nuovo pacco batteria per una percorrenza superiore. Non dovrebbero esserci novità sul fronte della ricarica visto che è già disponibile la ricarica bidirezionale.



Quanto arriverà il restyling della Renault Megane E-Tech Electric? A settembre, al Salone di Monaco debutterà la nuova Clio. Il nuovo crossover elettrico potrebbe essere svelato entro la fine dell’anno per poi arrivare su strada appunto nel 2026. Pare che sia stata già pianificata un’ulteriore nuova generazione della Megan elettrica che, quindi, continuerà a rimanere sul mercato ancora a lungo.



[Render: L’Argus]