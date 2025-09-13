Nuova Renault Clio, interni e bagagliaio della sesta generazione

La nuova Renaut Clio ha fatto il suo debutto da pochi giorni al Salone di Monaco. La sesta generazione è tutta nuova e presenta un design più moderno e sportiveggiante. Sono 3 le motorizzazioni previste per il nuovo modello tra cui il rinnovato Full Hybrid da 160 CV. Non solo gli esterni ma anche gli interni hanno fatto un importante salto generazionale con un abitacolo non solo dotato di nuovi rivestimenti per alzare la sensazione della qualità percepita ma pure caratterizzato da un consistente upgrade tecnologico.

NUOVA RENAULT CLIO: LA PLANCIA

Il nuovo abitacolo della Renault Clio 2026 riprende la struttura di quello visto sulla Renault 5. La plancia è caratterizzata da un, con lo schermo centrale rivolto verso il conducente. Il, oltre ad un design rivisto, presenta diversi vantaggi funzionali: consente di ridurre il numero di giri tra finecorsa, passando da 3,3 a 2,6 per una maggiore agilità di guida. Integra anche ilche consente di selezionare la modalità di guida e, di conseguenza, anche il colore di ambient lighting dell’abitacolo. Infatti, la nuova Clio può contare su di un. Per i sedili sono stati utilizzati tessuti riciclati con doppie grafiche e cuciture colorate.

Nuova Renault Clio offre più vani portaoggetti rispetto alla passata generazione, con consolle centrale aperta dotata di scompartimento chiuso da un coperchio flessibile articolato, proprio come la custodia dei tablet. Nell’abitacolo sono presenti due prese USB-C all’anteriore, caricatore a induzione (la dotazione esatta varia a seconda dell’allestimento) e presa da 12 V al posteriore, che consente di scegliere tra collegare facilmente un adattatore USB oppure alimentare un apparecchio elettrico, come un mini-frigorifero portatile.



Focalizzandoci maggiormente sulla tecnologia, il sistema infotainment OpenR Link con Google Automotive integrato permette di accedere alle app di Google come Google Maps e Google Assistant. Attraverso il Play Store sarà possibile scaricare ed istallare app come Prime Video e Amazon Music, giusto per fare un esempio. C’è una novità per quanto riguarda l’utilizzo del traffico dati. Per utilizzare le App scaricate da Google Play i clienti possono contare per la prima volta su 2 GB/mese di dati inclusi per 3 anni. I consumatori più esigenti avranno la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per poter usufruire di un maggior volume di dati. Con le App e i dati integrati nel sistema di infotainment del veicolo, i conducenti potranno evitare di usare lo smartphone durante la guida, soluzione che favorisce la sicurezza ed evita il surriscaldamento del dispositivo.

Ovviamente sono presenti i supporti ad Apple Car Play e ad Android Auto e attraverso l’App per smartphone My Renault sarà possibile gestire alcune funzionalità della vettura direttamente da remoto. Per quanto riguarda l’audio, è disponibile in opzione l’impianto audio firmato Harman Kardon con 5 ambienti sonori sviluppati in collaborazione con Jean-Michel Jarre, diffusi con una potenza totale di 410 watt suddivisi in 10 canali.

BAGAGLIAIO

Nuova Renault Clio 2026 può contare su di un bagagliaio fino a(dato che può leggermente variare a seconda della motorizzazione scelta). Inoltre, può contare su una soglia di carico molto accessibile, di 40 mm più bassa rispetto alla generazione precedente. Il pulsante di apertura è situato direttamente sul portellone posteriore.