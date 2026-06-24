La nuova Jaguar Type 01 verso il debutto: sarà presentata a New York

Dopo le critiche piovute su Jaguar per le scelte green in controtendenza con la tradizione, i vertici hanno immaginato un unveiling in grande stile per la Type 01. Un numero simbolico perché il 2026 sarà un anno zero per il brand britannico in cerca di una nuova identità. Lo scorso anno le vendite sono crollate di oltre il 95% in Europa.

La nuova Jaguar Type 01, dopo la presentazione a Miami della concept car Type 00, sarà rivelata nel mese di ottobre a New York. Lo ha annunciato Leonard Hoornik, direttore commerciale di Jaguar Land Rover, all’incontro con gli investitori dello scorso 17 giugno. Un unveiling che, secondo quanto emerso dal manager, sarà gestito in modo “molto, molto speciale”.

Evento in grande stile

Un brand che ha fatto la storia dell’Automotive europea ha scelto in modo non casuale la Grande Mela, confermando l’interesse di eccellere nel mercato americano. La Casa di Coventry ha cercato di catturare l’attenzione con un prototipo mastodontico che strizza l’occhio agli amanti delle possenti berline a stelle e strisce, come la storica Chrysler 300 C. La campagna “Copy Nothing", criticata per non essere completamente in linea con i valori storici del marchio, simboleggia l’inizio di un nuovo corso a zero emissioni.

Jaguar ha deciso di fermare la produzione di veicoli con motori termici nel dicembre 2025 con l’uscita dalla fabbrica dell’ultima F-Pace, puntando su una strategia a zero emissioni che rappresenta un rischio enorme in questa fase di transizione. Land Rover ha preso una strada diversa e la piattaforma EMA, che in precedenza doveva essere esclusivamente elettrica, è stata ampliata all’ibrido e sarà la base di modelli come Range Rover Evoque e Velar.

La strategia di Jaguar

“Il tipo di qualità prestazionale che vogliamo offrire con Jaguar – ha spiegato il CEO PB Balaji – può essere ottenuto solo da un’elettrica”. La Type 01 equipaggerà tre motori capaci di sprigionare oltre 1.000 CV. La grande berlina a quattro porte full electric sarà dotata di trazione integrale e arriverà sul mercato nella prima metà del 2027, con un prezzo compreso tra i 140mila e i 175mila euro.

La cavalleria record sarà scaricata a terra da quattro ruote motrici sterzanti, oltre al torque vectoring un assetto con molle pneumatiche e ammortizzatori a doppia valvola. In base ai rumor rimbalzati sulle colonne di Autocar, dopo la Type 01, potrebbero arrivare altri due modelli, una grande limousine e un SUV, basati sulla stessa architettura JEA, con la nomenclatura di Type 02 e Type 03 per ampliare la gamma. Il rebranding del marchio britannico potrebbe tramutarsi in un fallimento epocale, ma solo il tempo darà le risposte ai tanti interrogativi che affollano la mente degli appassionati.