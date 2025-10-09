Nissan Tekton, il nuovo SUV nato in India con look da Patrol e DNA Dacia

Nissan Tekton fa la sua prima apparizione. La casa automobilistica giapponese ha infatti condiviso le prime foto del suo nuovo SUV che è stato sviluppato seguendo la filosofia “One Car One World". Sarà commercializzato inizialmente in India, dove sarà anche prodotto, per poi arrivare anche su altri mercati selezionati. Il debutto ufficiale è atteso per il 2026. Questo modello è stato realizzato sfruttando le sinergie con il Gruppo Renault e si basa sostanzialmente sull’ultima Dacia Duster che sarà venduta anche in India ma con il marchio Renault.

ISPIRATA ALLA NISSAN PATROL

Partiamo dal nome “Tekton" che affonda le sue radici nella parola greca che significa artigiano o costruttore. Di questo nuovo SUV se ne è iniziato a palare nel 2024 e nel corso del tempo sono arrivati alcuni primi teaser che avevano fatto capire che la nuova Nissan Tekton avrebbe presentato un look con alcuni richiami a quello della Nissan Patrol, uno dei riferimenti per il mondo off-road della casa automobilistica giapponese. Sebbene la base sia quella della Dacia Duster, il lavoro svolto da Nissan ha permesso comunque di realizzare uno stile personale che permette di distinguerlo.

Il nuovo SUV dispone di un frontale dove troviamo fari a LED a forma di C e inserti cromati sulla griglia. Il cofano motore ricorda quello della Duster sebbene sia presente il lettering TEKTON. Il paraurti anteriore sfoggia invece inserti in alluminio attorno alle prese d’aria, un design che si ritrova anche nella parte posteriore. Al posteriore, invece, troviamo gruppi ottici con una grafica che richiama quella della Nissan Patrol. Lo stile è comunque muscoloso e l’obiettivo è quello di proporre un SUV robusto e funzionale, che possa accontentare le esigenze di diversi mercati. Non conosciamo le misure della nuova Nissan Tekton ma vista la parentela con la Duster, verosimilmente la lunghezza si attesterà a poco più di 4,3 metri.

Nissan non ha voluto anticipare particolari dettagli dell’abitacolo ma ha promesso che Tekton avrà “tecnologia avanzata" e “interni premium". Insomma, possiamo immaginarci i classici ampi schermi per la strumentazione ed il sistema infotainment.

SPECIFICHE TECNICHE

Nissan Tekton poggerà sulla piattaforma CMF-B, che è alla base dell’intera gamma Dacia e di diversi modelli Renault, Mitsubishi e Nissan in Europa. Non sappiamo ancora quali saranno le motorizzazioni. tuttavia, si specula che sotto al cofano troveremo le unità turbo benzina di 1 e 1,3 litri che saranno offerte sulla Duster per il mercato indiano commercializzata a marchio Renault. Non rimane che attendere novità sulla presentazione per scoprire i dettagli di questo modello.