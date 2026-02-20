Multe per 80mila euro: c'è una Mercedes che sfida le leggi di New York

La tutela della privacy, in Germania, è quasi una questione culturale. Un principio radicato, difeso con convinzione da ampie fasce della popolazione. Negli Stati Uniti, invece, l’approccio è notoriamente più elastico. E così può accadere che le infrazioni stradali di un’auto, identificabile senza difficoltà tramite la targa, siano consultabili liberamente online, accessibili a chiunque abbia una connessione Internet. Ed è proprio grazie a questa trasparenza, per alcuni eccessiva, per altri necessaria, che a New York è emerso un caso che ha dell’incredibile.

511 infrazioni in meno di due anni

A portarlo alla luce è il sito “How’s My Driving NY”, che consente di verificare le violazioni associate a una targa. In questo caso, la targa riconduce a una Mercedes GLS. E i numeri parlano da soli, forse persino più di qualsiasi commento.

In meno di due anni, l’auto ha accumulato 511 infrazioni soltanto a New York City. Di queste, ben 510 sono state registrate a Manhattan. Un dato che già di per sé fa riflettere.

Entrando nel dettaglio:

238 volte il veicolo ha percorso senza autorizzazione la corsia riservata agli autobus.

198 infrazioni riguardano violazioni di parcheggio.

75 episodi sono legati al superamento dei limiti di velocità.

E c’è un particolare che pesa: 52 delle infrazioni per eccesso di velocità sono state rilevate in zone scolastiche. Aree, cioè, dove la prudenza dovrebbe essere massima.

Sul piano economico, il conto è salato. Le multe complessive ammontano a 96.028,62 dollari. Di questi, 275 dollari sono stati annullati e 241,42 risultano già pagati. Resta dunque un debito attuale di 95.512,20 dollari, pari a oltre 80.000 euro.

Per dare un ordine di grandezza: la cifra supera il prezzo di listino di una Mercedes GLS nuova in versione base negli Stati Uniti, che parte da 90.250 dollari (circa 77mila euro).

Non è tutto. Secondo quanto riportato dal sito, 88.767,20 dollari di questo debito sono attualmente oggetto di ricorso in tribunale. Una battaglia legale ancora in corso.

Il fenomeno dei “Super Speeder”

Questo caso estremo riaccende i riflettori su una categoria ben nota a New York: i cosiddetti “Super Speeder”. Il termine indica automobilisti, spesso appartenenti alle fasce più abbienti, che nel corso dell’anno accumulano almeno 16 infrazioni stradali. Non si tratta di episodi isolati, ma di comportamenti ripetuti, sistematici.

Secondo le organizzazioni no profit “Transportation Alternatives” e “Families for Safe Streets”, l’insieme di questi conducenti deve alla città oltre dieci milioni di dollari, equivalenti a quasi 8,5 milioni di euro. In media, ciascun “Super Speeder” ha un debito di 1.266 dollari.

Va detto, però, che molti pagano, almeno in parte. Nell’ultimo anno, la media versata da questa categoria è stata di 4.890 dollari. E c’è anche chi ha sborsato cifre ben più alte: un conducente di una BMW X5 ha pagato da solo 70.536 dollari in multe. Numeri che raccontano un’abitudine, non un errore occasionale.

Telecamere ovunque: sicurezza o accanimento?

Se tanti trasgressori vengono individuati, è anche merito (o colpa), a seconda dei punti di vista della fitta rete di telecamere installate in città. A New York il controllo elettronico della velocità è ormai capillare, soprattutto nei quartieri residenziali e nelle zone ad alta frequentazione.

Secondo il Dipartimento dei Trasporti cittadino, i risultati sono concreti: nelle aree con una forte presenza di telecamere, le violazioni per eccesso di velocità sono diminuite del 75%. Ancora più significativo il dato sugli incidenti: il numero di persone ferite o uccise nel traffico è calato del 14%.

Il caso della Mercedes GLS, con le sue 511 infrazioni e oltre 95.000 dollari di debiti accumulati in meno di due anni, diventa così emblematico. Non solo di una condotta individuale discutibile, ma di un fenomeno più ampio.