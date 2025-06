Mercedes-AMG GLE e GLS: disponibili le versioni Manufaktur Arctic Silver

La livrea è una novità al debutto assoluto proprio in questi nuovi allestimenti e si abbina ai cerchi multirazza in nero opaco con flange rosse da 22 pollici sulla GLE e da 23 pollici sulla GLS. La personalizzazione delle ruote è completata dai coprimozzi con logo AMG, dalle pinze dei freni rosse e dal pacchetto AMG Night che aggiunge diversi elementi esterni in finitura nero lucida, tra cui i gusci degli specchietti retrovisori, gli inserti sulle minigonne laterali, i bordi dei finestrini e lo splitter anteriore.

Le Mercedes-AMG GLE e GLS Manufaktur Arctic Silver si segnalano inoltre per gli elementi dello scarico in cromo scuro, per i vetri posteriori oscurati, per le barre sul tetto in nero opaco e per i montanti B bruniti.