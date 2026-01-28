Auto elettriche in Europa, forte crescita nel 2025: Italia ancora indietro | Classifiche

Le vendite di auto elettriche in Europa sono crescite nel 2025. Parlando del mercato auto Europa dello scorso anno, abbiamo già visto alcuni dati. In Unione Europea sono state immatricolate 1.880.370 auto elettriche (+29,9%). Includendo anche Regno Unito e Paesi EFTA si sale a 2.585.187 unità (+29,7%). Ogni mercato europeo ha le sue specifiche differenti ovviamente. Con il 2025 appena concluso andiamo quindi a vedere come si sono comportati i diversi mercati europei per quanto riguarda le auto elettriche. In particolare, vediamo come si è comportata l’Italia che come sappiamo, non brilla nel segmento BEV nei confronti degli altri grandi Paesi europei.

L’ITALIA CRESCE MA È SEMPRE IN RITARDO

Secondo i dati condivisi da ACEA, lo scorso anno nel nostro Paese sono state immatricolate 94.624 auto elettriche. Si tratta di una crescita del 44,2% a cui hanno contribuito anche i nuovi incentivi che il Governo ha offerto lo scorso anno. Nonostante i progressi, l’Italia è ancora indietro. Il market share delle BEV nel nostro Paese non è andato oltre il 6,2%. L’Italia, quindi, continua ad essere in ritardo e ultima tra i grandi Paesi europei

Regno Unito: BEV 23,4%

Germania: BEV 19,1%

Francia: BEV 20%

Spagna: BEV 8,8%

Andiamo quindi ad approfondire e vediamo più nel dettaglio come si sono comportate le auto elettriche nei diversi mercati europei.

IL MERCATO DELLE AUTO ELETTRICHE IN EUROPA