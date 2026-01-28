Genesis X Skorpio Concept, il fuoristrada estremo pronto per ogni sfida: motore V8 con oltre 1.100 CV

Genesis ha presentato diversi concept negli ultimi tempi tra cui la G90 Wingback, la supercar Magma GT e la X Gran Equator. A quanto pare, la casa automobilistica aveva ancora una sorpresa da mostrare. Svelato, infatti, Genesis X Skorpio Concept che mostra l’idea del costruttore per un fuoristrada estremo per poter affrontare anche la più dura delle Dakar.

PRONTA DAVVERO A TUTTO

Genesis racconta che X Skorpio Concept è “ispirata ad uno scorpione nero" ed è costruita attorno a un telaio tubolare personalizzato e rinforzato da una gabbia di sicurezza completa con specifiche motorsport. Anche per questo concept, la casa automobilistica ha adottato il linguaggio di design “Two Lines" che vediamo utilizzato all’interno dei suoi modelli, con la caratteristica firma luminosa a LED a doppia fascia. I pannelli della carrozzeria sono realizzati con un mix di fibra di vetro, fibra di carbonio e Kevlar, una scelta fatta per garantire robustezza e leggerezza allo stesso tempo.

Genesis ha poi equipaggiato X Skorpio Concept con cerchi da 18 pollici, pneumatici off-road da 40 pollici e freni Brembo Motorsport. La casa automobilistica afferma che questa vettura “stabilisce nuovi standard per la guida in fuoristrada". Il concept adotta poi delle sospensioni per l’off-road che permettono di disporre di un’altezza da terra, oltre ad angoli di attacco, uscita e dosso per poter affrontare davvero ogni sfida, anche le dune di sabbia più difficili.

Per quanto riguarda l’abitacolo, salendo a bordo troviamo un volante da vera auto da corsa con un piccolo cruscotto integrato, sedili avvolgenti, portiere in fibra di carbonio, un cruscotto in pelle trapuntata e numerose maniglie di sostegno rivestite in Alcantara. Il passeggero anteriore avrà a disposizione una sorta di infotainment, mentre sul tunnel centrale troviamo un pannello con 24 pulsanti che serviranno per gestire diverse funzionalità della vettura. Genesis afferma che il concept è stato “adattato alla cultura automobilistica e allo stile di vita del Medio Oriente“, ma non ha fornito alcuna indicazione sulla possibilità che possa dare origine a un modello di produzione.

MOTORE V8

Il cuore pulsante della Genesis X Skorpio Concept è un motore V8 di cui sappiamo solamente che è in grado di arrivare ad erogare 1.115 CV e 1.152 Nm di coppia. Nulla è stato detto sulle prestazioni.