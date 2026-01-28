Mazda Winter Sales: extra sconto su Mazda3, Mazda CX-30 e Mazda MX-5

Mazda Winter Sales è una nuova offerta valida fino all’8 febbraio 2026 per i modelli Mazda3, Mazda CX-30 e Mazda MX-5, ma solo per le pronta consegna. La casa automobilistica giapponese ha dunque deciso di offrire su queste vetture, uno sconto extra di 750 euro che va a sommarsi alle promozioni attualmente in corso, inclusi gli incentivi Mazda. L’obiettivo è ovviamente quello di spingere sulle vendite ed in particolare dei lotti di vetture ancora invendute ferme nelle concessionarie, dato che come detto la promozione è rivolta solamente alle pronta consegna.

SCONTO EXTRA SULLE PRONTA CONSEGNA

Dunque, grazie a Mazda Winter Sales, Mazda3 si può acquistare a partire da 24.050 euro, in caso di permuta e con finanziamento Mazda Advantage, grazie a uno sconto complessivo che arriva a 4.300 euro. Invece, su Mazda CX-30 lo sconto complessivo arriva fino a 4.750 euro, con un prezzo promozionale a partire da 24.200 euro sempre in caso di permuta e finanziamento. Infine, sulla Mazda MX-5, tutte le versioni della roadster beneficiano dello sconto di 750 euro della campagna Mazda Winter Sales, in aggiunta all’attuale offerta che vede proporre la versione Soft Top a partire da 31.100 euro.

FACCIAMO UN ESEMPIO DI FINANZIAMENTO

Prendiamo la Mazda CX-30 che abbiamo già avuto modo di provare (qui la nostra prova), un crossover dotato di motorizzazioni ibride da 140 CV e 186 CV. Sulla CX-30 2.5 m-hybrid Prime Line 2wd 140cv 6mt in caso di permuta o rottamazione, il prezzo scende a 24.950 euro e grazie ai Winter Sales si riduce di ulteriori 750 euro ma solo sulle pronta consegna come accennato all’inizio. Mazda fa un esempio di finanziamento sul questo crossover sebbene non vada a considerare l’extra bonus. Le condizioni sono comunque le seguenti.