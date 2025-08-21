KTM svela la nuova gamma EXC 6DAYS 2026

In occasione della FIM International Six Days of Enduro in programma a Bergamo dal 24 al 29 agosto KTM ha svelato la nuova gamma EXC 6DAYS 2026. L’aggiornamento, che segue quello della gamma EXC 2026 e delle 690 Enduro R e 690 SMC R 2026, vede il ritorno di tutti i modelli a due e quattro tempi, con una veste grafica ispirata all’evento italiano e una dotazione tecnica pensata per affrontare i contesti più selettivi dell’enduro moderno.

Le moto riprendono la base tecnica della gamma EXC MY26, arricchita da componenti specifiche per l’uso racing. Le versioni a quattro tempi saranno disponibili nelle cilindrate 250, 350, 450 e 500, mentre per gli appassionati del due tempi è confermata la 300 EXC. Tra le novità comuni spiccano il nuovo setting delle sospensioni WP XPLOR PDS, la protezione del sistema quick-lock per l’iniezione e la ventola radiatore di serie, pensata per migliorare la gestione termica nelle condizioni più impegnative. La livrea, realizzata ad hoc per l’occasione, combina elementi del tricolore italiano con l’iconico colore arancione KTM.

Tutti i modelli EXC 6DAYS 2026 condividono una serie di caratteristiche tecniche pensate per l’impiego agonistico. Dalle sospensioni WP XACT da 48 mm e mono posteriore WP XPLOR PDS aggiornato al quickshifter (per i modelli a quattro tempi), passando per il controllo di trazione disattivabile, il selettore mappe a manubrio, la ventola di raffreddamento, l’impianto elettrico razionalizzato, la batteria al litio, i cerchi GIANT, gli pneumatici Metzeler 6DAYS Extreme, il paramotore alleggerito e il silenziatore con logo 6DAYS.

Le versioni a quattro tempi saranno disponibili presso le concessionarie ufficiali KTM a partire da settembre, mentre la 300 EXC 6DAYS sarà in commercio da ottobre 2025.

KTM 300 EXC 6DAYS 2026

KTM 250 EXC-F 6DAYS 2026

La KTM 300 EXC 6DAYS rappresenta l’unica proposta a due tempi della gamma. Il motore da 300 cm³ con iniezione TBI garantisce unae una risposta pronta, adatta ai. Il telaio in acciaio e il telaietto in poliammide e alluminio assicurano robustezza e leggerezza. Il prezzo di listino è di 12.790€.

KTM 350 EXC-F 6DAYS 2026

La 250 EXC-F 6DAYS si distingue per la. Il motore da 250 cm³ è pensato per chi cerca prestazioni brillanti su percorsi stretti e guidati, senza rinunciare alla tecnologia e alla dotazione elettronica delle sorelle maggiori. Il prezzo di listino è di 12.950€.

KTM 450 EXC-F 6DAYS 2026

Con il motore da 349 cm³, la 350 EXC-F 6DAYS si posiziona come. Apprezzata per la versatilità, è adatta a un’ampia varietà di terreni e a piloti con esperienze differenti. Il prezzo di listino è di 13.200€.

KTM 500 EXC-F 6DAYS 2026

La 450 EXC-F 6DAYS è progettata per offrire un. Il propulsore da 450 cm³ e la ciclistica evoluta la rendono indicata per. Il prezzo di listino è di 13.440€.

Il modello di punta della gamma è la 500 EXC-F 6DAYS, dotata di un motore da 510,9 cm³ pensato per. Il baricentro basso e l’erogazione gestibile anche ai medi regimi ne fanno una scelta solida per chi cerca la massima spinta. Il prezzo di listino è di 13.650€.