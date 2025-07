Kia lancia la gamma MY26 per la XCeed e introduce la nuova Special Edition

Kia rinnova la XCeed portando a tre gli allestimenti disponibili per la gamma MY26. La Kia XCeed, infatti, è ora disponibile negli allestimenti Business, Special Edition e GT-Line. L’obiettivo di questo rinnovamento del crossover compatto della casa sudcoreana è quello di rafforzare la posizione della XCeed in un segmento molto competitivo a livello europeo.

Le novità del Model Year 2026

Kia XCeed Special Edition (e Business)

Il Model Year 2026 porta con sé importanti aggiornamenti per la Kia XCeed, pensati per migliorare le prestazioni, arricchire l’offerta e rispondere alle nuove normative europee. Tra le principali novità spiccano l’introduzione del, disponibile in due varianti di potenza (150 e 180 CV), il potenziamento del, ora da 115 CV anche in, e una nuova Special Edition che amplia la gamma con uno stile più sportivo e dotazioni di fascia superiore. È stata inoltre aggiornata la palette colori, mentre tutte le motorizzazioni diventano

La vera protagonista del restyling è la nuova Special Edition, pensata per offrire al pubblico una combinazione di stile e contenuti ereditati dalla GT-line ma proposti in una configurazione più accessibile. La Kia XCeed Special Edition si distingue per una livrea esclusiva Wolf Grey e per gli interni personalizzati in Yuka Steel Gray, che conferiscono all’abitacolo un aspetto elegante e contemporaneo. Fari posteriori a LED con disegno a nido d’ape, calotte degli specchietti in nero lucido e rivestimento del tetto scuro sono solo alcuni dei dettagli estetici che accentuano il carattere sportivo della vettura.

Tra le dotazioni principali figurano l’accesso con Smart Key, il quadro strumenti digitale da 12,3” e i vetri posteriori oscurati. Questa versione sarà proposta con le motorizzazioni 1.0 T-GDi MHEV DCT e 1.6 T-GDi da 150 cavalli con cambio automatico.

Resta in gamma anche l’allestimento Business, che continua a rappresentare la proposta più razionale della famiglia XCeed. Le versioni disponibili saranno quelle da 115 CV, sia in configurazione standard che mild hybrid, con una dotazione orientata alla funzionalità e alla semplicità d’uso.

Kia XCeed GT-Line

Al vertice della gamma della XCeed si conferma la GT-line. Dopo il lancio avvenuto nel 2022, la nuova versione riprende tutte le caratteristiche di successo del modello MY25, arricchendosi però di nuove motorizzazioni e di un pacchetto optional ancora più ampio. Questa versione sarà abbinata esclusivamente al motore 1.6 T-GDi nelle due varianti di potenza. Il look sportivo è accentuato da dettagli come la griglia frontale in nero lucido con cornice satinata, il profilo laterale superiore in finitura scura e i fari posteriori a LED a nido d’ape. A bordo, la pedaliera in alluminio e i paddle al volante sottolineano la vocazione dinamica dell’allestimento.

Per i clienti più esigenti sarà disponibile il Plus Pack, riservato alla versione da 180 CV. Questo pacchetto include interni in Kia Tex Delight, sedili riscaldabili sia anteriori che posteriori, frazionamento 40:20:40 della seconda fila, sistema audio premium e tetto panoramico apribile elettronicamente. Nella versione da 150 CV, invece, il tetto panoramico sarà comunque disponibile come optional singolo.