Jaguar 90th Anniversary Edition: edizione finale per la F-Pace

Jaguar rende omaggio ai suoi 90 anni di produzione di motori a combustione interna, presentando la F-Pace 90th Anniversary Edition. Più che di una versione speciale, si tratta di una final edition, in vista della completa elettrificazione del Marchio a partire dal 2025. È l’ultima F-Pace a essere disponibile con propulsore endotermico, la 90th Anniversary Edition è disponibile su tutte le versioni a eccezione della SVR e P400 Sport. A renderla “speciale” contribuiscono una serie di elementi, dal badge identificativo agli elementi esterni R-Dynamic fino alle raffinate tinte carrozzeria.

Non mancano i vetri privacy, il tetto panoramico scorrevole e la tecnologia 3D surround camera, accessori offerti di serie che migliorano ulteriormente la qualità di guida e l’esperienza di bordo. Nell’abitacolo figurano i sedili sportivi con cuciture a contrasto e il rivestimento del padiglione in ebony. Le finiture in allumino e i cerchi in lega diamantati contribuiscono a rendere il SUV inglese, elegante e sportivo. Tre gli allestimenti disponibili per 90th Anniversary Edition:

R-Dynamic S

SE

HSE.

Per le motorizzazioni, ampia la scelta, dal mild hybrid alla ibrida plug-in, quest’ultima in grado di percorrere fino a 64 km in modalità puramente elettrica (ciclo WLTP) e capace di passare, in presenza di una colonnina di ricarica rapida, da 0 all’80% in soli 30 minuti.



F-PACE SVR 575 EDITION

UN PO’ DI STORIA

Rappresenta il top di gamma con il suo potente V8 sovralimentato, la SVR è la più potentedi sempre. Motore da 5 litri, potenza di 575 cavalli, coppia massima pari a 700 Nm. Nello 0 – 100 km/h impiega 4 secondi netti. Lasi contraddistingue per gli elementi esclusivi della SVR: paraurti anteriore ottimizzato per le massime prestazioni, cornice della griglia anteriore total black, prese d’aria sul cofano motore, paraurti posteriore. I cerchi in lega sono da 22 pollici con finiturae colorazione a contrasto. Nell’abitacolo figurano sedili a regolazione elettronica a 14 vie rivestiti in pelle semi-anilina, volante con logo SVR, finiture in alluminio per abitacolo e sedili. Lesono già ordinabili.

Quasi un secolo di successi e di leadership automobilistica, dietro il lancio dellasi cela un patrimonio, stilistico e tecnico, straordinario. Lo spirito pionieristico del Marchio inglese affonda le sue radici negli anni Trenta. A distanza di un decennio, negli anni Quaranta, viene sviluppato il motore della, propulsore che rimarrà in produzione per 40 anni. La prima auto sportiva firmata dalla Jaguar era una due posti, prodotta in sole 240 unità, tutte con carrozzeria in alluminio realizzata a mano ed equipaggiate con il sei cilindri da 3,4 litri a doppio albero a camme in testa da 160 cavalli.

La XK era in grado di raggiungere le 120 miglia orarie, performance che le permise di aggiudicarsi il titolo di auto di serie più veloce al mondo. Nel 1951, Jaguar partecipa e vince alla 24 Ore di Le Mans, con la C-type, auto che a distanza di un anno, nel 1952, diventa la prima vettura con freni a disco a vincere una gara internazionale. La E-type, presentata nel 1961, è tra i modelli più iconici della Jaguar. In 14 anni di presenza sul mercato, ne furono costruiti più di 70.000 esemplari. Disponibile in versione roadster a due posti o coupé “fixed-head”, la XK con motore da 3,8 litri e triplo carburatore, grazie a una potenza massima di 265 cavalli, era in grado di raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in 6,9 secondi. Nel 1964 è disponibile con motore da 4,2 litri. La XK equipaggiata con il dodici cilindri a V da 5,3 litri da 272 cavalli, propulsore realizzato interamente in alluminio, stabilì nuovi parametri di riferimento nel settore.



Anche la XJ220 ha segnato la storia del Marchio inglese. Una supercar prodotta nel 1992, una vettura che vantava una struttura a nido d’ape in alluminio, che le conferiva una grande resistenza e un’estrema leggerezza. Con un peso di 1.470 kg, la XJ220 raggiungeva una velocità massima di 213 miglia orarie. È la Jaguar di serie più veloce di sempre. Nel 2009, viene presentato il V8 da 4,2 litri, un motore offerto originariamente in versione aspirata e successivamente proposto anche con sovralimentazione. Questo propulsore è presente sulla F-Type dal 2012 e sulla F-Pace SVR dal 2018.

Nel 2018, Jaguar presenta la sua prima auto elettrica, la I-Pace. Un SUV che utilizza una specifica architettura in alluminio e che vanta una perfetta distribuzione dei pesi (50:50). Dotata di due motori elettrici, ha una potenza di 400 cavalli per 696 Nm di coppia massima. La Jaguar I-Pace ha conquistato numerosi premi, dal World Car Design of the Year all’European Car of the Year nel 2019. A partire dal 2025, Jaguar produrrà solo ed esclusivamente auto elettriche di lusso.