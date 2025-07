Inter e BYD: ecco la partnership a livello globale tra le due aziende

Presso il BPER Training Center di Appiano Gentile abbiamo avuto modo di assistere all’annuncio della nuova Partnership tra l’F.C. Internazionale Milano e il Gruppo BYD.

Come dichiarato dal Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, la cornice del Training Center è stato il teatro perfetto dove annunciare questa partnership in quanto è in questa sede che ogni giorno la squadra lavora per costruire nuovi successi.

All’evento hanno partecipato anche Giorgio Ricci, Chief Revenue Officier nerazzurro, e alcuni esponenti del top manegement del Gruppo BYD come Stella Li, vicepresidente esecutivo del colosso automotive e Alfredo Altavilla, BYD Special Advisor for Europe, oltre ad Alessandro Grosso, Country Manager BYD Italia.



E’ stata quindi inaugurata una collaborazione a livello globale, che unisce due aziende daglie una visione innovativa e pionieristica del futuro.

L’incontro, tenutosi presso il Centro Sportivo dell’Inter, ha sancito un accordo che legherà le due aziende per le prossime tre stagioni sportive, con un discreto ottimismo sul futuro.

L’evento di annuncio ha visto come protagoniste principali due dei modelli di autovetture elettriche e super ibride plug-in (DM-i) prodotti dal Gruppo BYD, la Denza Z9 GT e la Sealion 7. Queste vetture andranno ad equipaggiare il top management, lo staff tecnico e i giocatori della Prima squadra con circa 72 esemplari di BYD Sealion 7, personalizzata con tanti dettagli ispirati al mondo nerazzurro. La vettura personalizzata con i dettagli Interisti verrà in seguito messa in vendita in edizione limitata per gli appassionati, che potranno così avere la possibilità di viaggiare immersi dai colori nerazzurri.



Dopo una breve fase di presentazione ci sono stati gli interventi in un talk degli esponenti delle due aziende.ha sottolineato come la collaborazione nasca da una visione comune: sostenibilità, innovazione, spirito di squadra e desiderio costante di crescita. In un calcio che si è trasformato in una vera e propria industria, l’inter ha scelto di affiancarsi a un leader globale della mobilità elettrica, individuando in BYD un partner in sintonia con la propria identità e le proprie ambizioni. L’unione tra i due brand, ha evidenziato, porterà benefici reciproci e nuove opportunità di sviluppo.Dal canto suo,Vicepresidente Esecutiva di BYD, ha rimarcato la profonda affinità tra i due mondi: BYD costruisce sogni attraverso la tecnologia sostenibile, l’Inter li alimenta attraverso il calcio e la passione dei suoi tifosi. Entrambe le realtà condividono una filosofia orientata all’innovazione e al miglioramento continuo, con l’obiettivo di ispirare e coinvolgere le persone a livello globale.