Questa non è una Porsche Cayenne ma la nuova Bentley Elettrica

Bentley sta lavorando allo sviluppo della sua prima auto elettrica che debutterà nel corso del 2026. Di questo modello sappiamo che sarà un “Urban Luxury SUV" come lo ha definito la casa automobilistica. Il marchio inglese non ha voluto anticipare particolari dettagli della vettura che comunque presenterà alcuni dei contenuti presenti all’interno del concept EXP 15 svelato di recente. Lo sviluppo sta però andando avanti e un nuovo muletto è stato intercettato al Nürburgring durante una sessione di test per mettere alla frusta assetto e meccanica lungo le curve dell’Inferno Verde. Purtroppo, il muletto presenta ancora una carrozzeria provvisoria e nello specifico quello della futura Porsche Cayenne elettrica.

DAVVERO É UNA BENTLEY?

Già in passato il SUV elettrico inglese era stato intercettato con la carrozzeria della Porsche. Come si fa ad essere così sicuri che non si tratta di un muletto del costruttore tedesco ma di una vettura della casa automobilistica inglese? Innanzitutto la targa, è inglese e Porsche usa solamente targhe tedesche. Per essere ancora più sicuri basta recarsi sul sito della DVLA (Driver and Vehicle Licencing Agency) del Regno Unito dove inserendo il numero di targa si scopre proprio che è associata a Bentley. Nel caso specifico, la vettura è stata immatricolata a luglio 2024 ed è ad emissioni 0, quindi elettrica.



I TEST PROSEGUONO

Questo modello sarà molto importante perché darà il via alla strategia di Bentley di diventare un marchio solo elettrico nel 2035 come parte del piano Beyond100+. Sebbene il muletto non offra particolari informazioni sul design dell’elettrica inglese, possiamo comunque immaginare che tecnicamente possa avere diversi punti in comune con la futura Porsche Cayenne elettrica, a partire dell’utilizzo della piattaforma PPE che supporta un’architettura a 800 V consentendo, quindi, ricariche ad altissima potenza. Avremo quindi uno o due motori elettrici, ci sarà dunque anche la trazione integrale e pacchi batteria che potranno disporre di una capacità di 100 kWh. Bentley ha registrato i nomi Barnato e Mayon, che potrebbero essere utilizzati per il modello anche se al momento non ci sono informazioni ufficiali. Lo sviluppo sta andando avanti e non dovrebbe mancare molto prima che si possano vedere su strada i primi prototipi dotati delle forme definitive.