E se fosse l'idrogeno il futuro del motorsport? Ecco il concept di Bosch

Il mondo del motorsport, come tutto il mondo automotive in generale, oggi più che mai stanno subendo un forte cambiamento: cresce la consapevolezza ambientale tra i piloti e i tifosi di motorsport di tutto il mondo, mentre sta raggiungendo un’importanza superiore tutto quello che riguarda le emissioni e la protezione climatica.

Bosch Motorsport sta guidando attivamente questa trasformazione con diversi concept che consentono l’uso dell’idrogeno nel motorsport.

Il Vicepresidente di Bosch Motorsport, Ingo Mauel, ha dichiarato:

Le nostre soluzioni innovative contribuiscono a rendere i powertrain più sostenibili e a ridurre significativamente l’impronta di carbonio nelle competizione motoristiche.

UN CONCEPT INNOVATIVO

PRIMI IMPIEGHI

Nel segmento del motorsport, l’uso dell’idrogeno allo stato liquido è attualmente favorito per lo stoccaggio. Al fine della sua liquefazione, l’idrogeno vienee successivamente viene riempito in serbatoi isolati a bassa temperatura con unaIn questa forma, l’idrogeno ha una densità volumetrica maggiore rispetto allo stoccaggio gassoso alternativo, il che significa che i serbatoi occupano significativamenteLo stoccaggio dell’idrogeno impone elevati requisiti sia nella gestione del carburante sia nella sicurezza. Per facilitare l’implementazione dell’idrogeno nelle auto da corsa, Bosch Motorsport ha sviluppato l’insieme ad un corrispondente concept di sicurezza.L’unità di controllo gestisce e monitora l’intera catena di stoccaggio dell’idrogeno nel veicolo, dal rifornimento fino all’alimentazione della cella a combustibile o del motore. Grazie ai sensori, rileva parametri come pressione e temperatura, acome la dispersione del gas. Inoltre, assicura una comunicazione efficiente con il sistema di rifornimento interno ed esterno per garantire sicurezza ed affidabilità.

Il primo utilizzo di questa unità di controllo L-HSCU pre lo stoccaggio di idrogeno liquido avviene nelalimentato a celle a combustibile, creazione emersa dall’ambito del programma MissioniH24.La tecnologia ad idrogeno installata nel veicolo Ligier JS2 RH2 di Bosch Engineering verrà sviluppata in maniera ancora più accurata al fine di soddisfare i requisiti specifici delle auto sportive più prestazionali. Lo stoccaggio di idrogeno in pressione si affermerà con successo nel settore e BEG sta già lavorando a diversi concept che sono adatti per progettazioni future. Accanto al collaudato concept di sicurezzza, è attualmente in fase di sviluppo anche un concept dedicato allaIl prototipo sarà nuovamente presentato all’e prenderà parte ai giri dimostrativi riservati alle vetture da corsa a idrogeno, in programma per