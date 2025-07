Hyundai Tucson e Kona sono ora disponibili anche in versione autocarro N1 per i professionisti

Hyundai ha appena annunciato l’ampliamento della propria offerta rivolta al pubblico professionale con l’introduzione delle versioni omologate come autocarri N1 dei modelli Tucson e Kona. L’obiettivo è quello di rispondere in modo ancora più flessibile alle esigenze di aziende e lavoratori autonomi, offrendo soluzioni capaci di coniugare efficienza, versatilità e benefici fiscali.

Le particolarità dell’omologazione N1 di Hyundai

La configurazione N1 è ottenuta attraverso un kit di conversione sviluppato con un apposito progetto tecnico dedicato, che si distingue per l’assenza della classica griglia divisoria fissa tra i sedili anteriori e la parte posteriore dell’auto. Questo permette di mantenere i cinque posti a bordo e di conservare tutte le dotazioni originarie del veicolo, senza modificare l’abitabilità interna né compromettere il comfort. I componenti installati nel vano bagagli sono facilmente rimovibili e consentono, su richiesta, di riportare il veicolo allo stato iniziale.

Disponibili presso tutta la rete ufficiale Hyundai, le configurazioni autocarro per la Tucson e la Kona rappresentano un’ulteriore evoluzione di due modelli strategici nella gamma SUV del marchio sudcoreano. Pensati per unire design distintivo, qualità costruttiva ed efficienza, ora ampliano il proprio ambito di utilizzo includendo anche il trasporto merci leggero e le attività aziendali, mantenendo inalterate le caratteristiche di guida, la dotazione tecnologica e il comfort.

La configurazione N1 è disponibile per diverse motorizzazioni, tra cui quelle mild-hybrid, full hybrid e anche elettriche. In modo particolare la Hyundai Tucson può essere omologata N1 con le versioni ibride a 48V, sia a benzina sia diesel, oltre che con il powertrain full hybrid da 215 CV, disponibile sia a trazione anteriore sia integrale, e con la versione plug-in da 253 CV. Nel caso della Hyundai Kona, invece, l’offerta comprende i motori benzina 1.0 T-GDI da 100 CV e 1.6 T-GDI da 138 CV, le versioni mild-hybrid a 48V e la full hybrid da 129 CV. Anche la versione Kona Electric, nelle configurazioni con batteria da 48,6 kWh o da 64,8 kWh, può essere trasformata in autocarro, rendendo questa soluzione particolarmente interessante per chi cerca un veicolo elettrico per un uso professionale.

Il kit di conversione è coperto da una garanzia di 60 mesi, confermando l’impegno del marchio sul fronte della qualità e della durata nel tempo. L’omologazione N1 consente inoltre di accedere ai vantaggi fiscali previsti per i veicoli a uso strumentale rendendo la proposta ancora più competitiva nel panorama delle flotte aziendali.