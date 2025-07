Dalla Fortwo a oggi: Smart individua i 10 momenti significativi della propria storia

L’anno prossimo Smart celebrerà i trent’anni di storia, da quel 1996 quando nacque il marchio che due anni dopo lanciò la prima Fortwo, in grado di segnare un’epoca. Oggi Smart è molto di più di una citycar e l’ultimo SUV elettrico, la Smart #5, segna per molti aspetti la fine di un ciclo in vista delle nuove sfide che, anche dall’ingresso di Geely, coinvolgeranno il marchio. Proprio per promuovere il modello più recente e in vista del trentennale del prossimo anno, Smart ha ripercorso questi tre decenni di storia individuando 10 momenti chiave.

I 10 momenti significativi della storia del marchio Smart

Swatch Mercedes ART: questo il nome della collaborazione tra la celebre azienda produttrice di orologi da polso e la casa automobilistica tedesca che è stata siglata nel 1996 dando inizio alla storia del marchio Smart. Solo due anni dopo, nel 1998, venne lanciata la Smart Fortwo. È l’iconica due posti dalle dimensioni minime e un design fuori dagli schemi. In breve tempo diventa un vero e proprio simbolo, soprattutto della mobilità urbana e del parcheggio nelle metropoli.

Nel 2002 Smart propone la Crossblade, una versione estrema priva di tetto e portiere, pensata per stupire e divertire. Il 2004 segna un primo allargamento della gamma con la Forfour, pensata per chi ha bisogno di più spazio ma non vuole rinunciare allo spirito originale del brand. La seconda generazione della Fortwo, lanciata nel 2007, aggiunge sicurezza e comfort, mentre si comincia a riflettere seriamente sulla possibilità di un futuro elettrico.

È proprio in questa direzione che si muove Smart nel 2010, quando presenta la Electric Drive. Cento esemplari completamente elettrici dimostrano che il brand è pronto a evolversi in questa direzione. Il cambiamento più profondo arriva nel 2019, con l’ingresso di Geely. Il colosso cinese dà il via a una joint venture con Mercedes-Benz, spostando la produzione in Asia ma mantenendo il design in Europa. L’obiettivo è quello di rendere smart un marchio elettrico globale, ambizioso e pronto a rinnovarsi completamente.

Si arriva così al 2022 con il debutto della Smart #1, il crossover compatto ed elettrico che segna un nuovo inizio. Le dimensioni crescono, la tecnologia si fa protagonista e lo stile rimane fedele all’idea di fondo. L’anno successivo arriva la Smart #3, una versione più sportiva e dinamica, con linee coupé e un’estetica raffinata. Con la nuova Smart #5 il marchio compie una nuova evoluzione con un SUV da 4,70 metri, a trazione integrale, progettato per affrontare anche i percorsi extra-urbani. Ha cinque modalità di guida, un’autonomia che può arrivare fino a 590 km secondo il ciclo WLTP e un abitacolo modulare.



Mentre aspettiamo di sapere se larecentemente presentata in Cina sarà disponibile anche in Europa appare evidente come il marchio stia attraversando una fase diche potrebbe in futuro riservare altre interessanti novità.