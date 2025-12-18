Hyundai e Maxi Mobility insieme per elettrificare il servizio taxi in Italia

Il parco auto circolante non è solamente quello composto dalle vetture dei privati, ma comprende anche i mezzi di lavoro e i veicoli professionali come flotte aziendali e taxi. Quando si parla di elettrificazione, quindi, bisogna considerare anche questa tipologia di veicoli. Maxi Mobility, startup italiana nata all’interno del programma Motor Valley Accelerator, ha annunciato una partnership con Hyundai Italia per inserire la Ioniq 5 nella propria flotta di veicoli elettrici destinata al servizio taxi e alla mobilità professionale. L’iniziativa punta a offrire ai tassisti un’auto innovativa, efficiente e progettata per un uso intensivo, con vantaggi sia operativi sia ambientali.

Tutto grazie alle caratteristiche della Ioniq 5

Per Maxi Mobility, che fin dall’inizio ha scelto di puntare su soluzioni pensate esclusivamente per l’elettrico, questo accordo rappresenta un importante tassello di crescita. Con l’ingresso della Ioniq 5, i tassisti italiani potranno contare su un’auto che unisce autonomia elevata, comfort a bordo, ricarica ultrarapida e costi di esercizio contenuti rispetto alle motorizzazioni tradizionali. Una scelta che può contribuire alla riduzione delle emissioni e migliorare la qualità dell’aria e della vita in città.

Per Hyundai, invece, la collaborazione rappresenta l’occasione per dimostrare la piena maturità del proprio modello di punta nel panorama elettrico. Per Hyundai, la Ioniq 5 non è solo una vettura elettrica, ma è soprattutto il simbolo della visione tecnologica del marchio che interpreta l’innovazione come uno strumento grazie al quale migliorare la vita delle persone. Ogni scelta progettuale, dal design alla semplicità d’uso, è pensata per unire funzionalità e bellezza, heritage e modernità, prestazioni e accessibilità.

Secondo Roberto Pazzini, responsabile della divisione Fleet & Remarketing di Hyundai Italia, i tassisti sono protagonisti nella trasformazione della mobilità urbana. Offrire loro una vettura affidabile, confortevole e ad alte prestazioni significa accelerare il cambiamento dove ha davvero un impatto quotidiano.

Carlo Iacovini, direttore operativo di Maxi Mobility, sottolinea come la collaborazione con Hyundai rappresenti un salto di qualità nell’offerta. La Ioniq 5 viene definita un’auto ideale per il mondo taxi, grazie alla combinazione di spazio, tecnologia e facilità di utilizzo. Lunga 4,66 metri e con passo di tre metri, la Ioniq 5 assicura un’abitabilità eccezionale sia per il guidatore che per i passeggeri. Il bagagliaio da 520 litri è un ulteriore punto di forza per chi lavora su strada. Ma è soprattutto la piattaforma E-GMP, con architettura a 800 V, a fare la differenza consentendo di ricaricare la batteria dal 10% all’80% in appena 18 minuti.

Una vettura, la Ioniq 5, non a caso scelta anche da Waymo per la sua flotta di robotaxi.

Maxi EV Rent debutta a Reggio Emilia con il corporate rent elettrico

Accanto al progetto dedicato ai taxi, la collaborazione tra Hyundai e Maxi Mobility riguarda anche la mobilità aziendale con il lancio di Maxi EV Rent presso la stazione AV Mediopadana di Reggio Emilia. L’iniziativa, presentata al Motor Valley Accelerator Expo 2025, introduce un servizio di corporate rent interamente elettrico pensato per aziende, professionisti e collaboratori che si muovono quotidianamente per lavoro.

La stazione diventa così un vero hub di mobilità intermodale, mettendo a disposizione una flotta Hyundai a zero emissioni composta da Inster, Ioniq 5 e Kona Electric. Il servizio, operativo 24 ore su 24 e gestito tramite la piattaforma digitale Maxi App, punta a semplificare l’adozione dell’elettrico grazie a una formula all inclusive che integra noleggio, ricarica e assistenza. Un progetto che rafforza la visione di Hyundai e Maxi Mobility orientata a rendere la mobilità sostenibile concreta, accessibile e integrata nel territorio.