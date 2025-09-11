Husqvarna 701 Enduro e Supermoto 2026: motori migliorati e tante novità

Husqvarna presenta la 701 Enduro e la 701 Supermoto 2026, due modelli tanto attesi dagli appassionati, che vengono ora equipaggiati con motori più performanti, nuove sovrastrutture e il meglio termini di elettronica ad oggi disponibile.



Le nuove moto vengono equipaggiate con uncon connettività avanzata e un’interfaccia moderna. Giri motore e indicatore marcia sonomentre tutte le altre informazioni sono incorniciate in unDal blocchetto manubrio di sinistra è possibile personalizzare rapidamente le impostazioni, scegliere tra diverse modalità di guida e settare l’intervento del Traction Control e dell’ABSLa 701 Enduro introduce ildisponibile solo con la modalità Rally opzionale, progettato peralle differenti situazioni di guida in relazione al terreno. Questo sistemail livello di intervento del Traction Control laddove è richiesta una maggiore spinta, ad esempio nei tratti fangosi o nelle salite ripide. Una volta attivato, consente un maggiore slittamento della ruota, evitando di tagliare potenza al motore.

Sulla 701 Enduro l’ABS può essere disinserito per affrontare il fuoristrada più estremo, mentre sulla sorella a ruote lisce con le modalità Supermoto+ e Sport, vengono consentite frenate al limite, ma sempre gestibili, grazie all’intervento di un impianto frenante anteriore con pinza Brembo radiale a 4 pistoncini e disco da 320 mm.



Con la modalità Supermoto+ vengono consentitela ruota posteriore viene infatti liberata, al fine di mantenere l’efficienza del sistema antibloccaggio sulla ruota anteriore. La modalità Sport ABS permette una frenata più decisa prima che l’ABS intervenga, mantenendo comunque ilRispetto al Road ABS, lo Sport ABS consente di applicare una pressione di frenata più elevata anche con maggior angolo di inclinazione, garantendo une permettendo ai piloti più esperti diprima che intervenga il sistema ABS.Entrambe le versioni 2026 sono equipaggiate con il, che sale orae garantisce una potenza lineare ma gestibile. Gli aggiornamenti al monocilindrico da 692,7 cc hanno introdotto(cambio olio ogni 15.000 km e controllo del gioco valvole ogni 30.000 km), mentre le sospensioni WP riviste assicuranodagli sterrati più difficili ai tracciati più tecnici.Le nuove sovrastrutturedei due modelli e ne esaltano la qualità di guida. La 701 Enduro si distingue con unache richiama le radici svedesi del marchio, mentre la 701 Supermoto si fa notare condal carattere deciso.