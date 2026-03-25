Honda Transalp con e-clutch e CRF300L Rally: in arrivo le nuove Adventure

Honda torna a puntare forte sul segmento adventure per il 2026. Riportando sotto i riflettori due modelli molto amati. La Transalp e la CRF300L Rally. Due moto diverse per filosofia. Ma con un obiettivo. Offrire reale versatilità. Quella che serve sia nel quotidiano e sia quando viene voglia di mollare tutto e partire. Tra le due nuove moto della casa giapponese la vera protagonista però è la nuova Transalp. Un modello che si presenta aggiornato e con una novità tecnica davvero di appeal. L’introduzione dell’Honda E-Clutch.

Una Transalp più moderna e facile da guidare

Con l’arrivo dell’E-Clutch, la Transalp diventa la prima adventure della casa giapponese a permettere partenze e cambi marcia senza usare la frizione (quinto modello Honda ad adottare questa tecnologia), pur mantenendo la sensazione diretta di un cambio manuale. In pratica, meno stress nel traffico e più fluidità quando il ritmo si fa rilassato, ma senza perdere il piacere della guida “vera”.

A questo si aggiungono aggiornamenti concreti richiesti dagli utenti: sospensioni completamente regolabili e una nuova piastra paramotore in alluminio, pensata per chi non si limita all’asfalto. Il risultato è una moto ancora più completa, capace di adattarsi meglio a contesti diversi, dal commuting quotidiano ai viaggi più lunghi, fino allo sterrato leggero.

L’elettronica, grazie al sistema throttle-by-wire, lavora in sinergia con l’E-Clutch per rendere tutto più progressivo, soprattutto a basse velocità. Una di quelle cose che magari non noti subito, ma che fanno la differenza dopo qualche ora in sella.

Negli Stati Uniti, la nuova Transalp E-Clutch viene proposta con un prezzo di partenza di 10.199 dollari (8.800 euro), con disponibilità prevista a partire da luglio. In alcuni mercati europei, come quello italiano, la Transalp 2026 sarà disponibile esclusivamente con questa tecnologia. I prezzi per il mercato europeo non ancora definitivi. Le stime indicano un posizionamento tra gli €11.490 e gli €11.590 euro.

CRF300L Rally: l’avventura in formato leggero

Se la Transalp gioca la carta dell’equilibrio, la CRF300L Rally continua invece a puntare sulla leggerezza e sulla semplicità. Il design richiama chiaramente il mondo dei rally raid, ma sotto la carena c’è una moto estremamente accessibile. Facile da guidare, poco impegnativa e allo stesso tempo capace di affrontare percorsi sterrati senza farsi mettere in difficoltà.

La protezione aerodinamica, l’autonomia generosa e una posizione di guida comoda la rendono adatta anche a tragitti più lunghi. È il classico mezzo che usi tutta la settimana e poi, nel weekend, ti porta dove finisce l’asfalto senza troppe storie. In questo caso il prezzo è più contenuto: 6.499 dollari (in Italia 6.990 euro), con arrivo nelle concessionarie previsto già da aprile. In occasione di Motodays 2026, è stata presentata anche la versione CRF300L Red Edition, sviluppata in collaborazione con l’italiana RedMoto, che offre una caratterizzazione estetica più racing.

Due modi diversi di vivere l’adventure

Secondo Honda, il successo della categoria adventure nasce proprio da qui. Moto che sanno fare un po’ di tutto, senza obbligare il pilota a scegliere. E in effetti, guardando questi due modelli, il messaggio è abbastanza chiaro.