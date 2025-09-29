Geely, la mossa per conquistare il mercato italiano: garanzia a vita per i primi 1.000 clienti

Geely è entrata direttamente sul mercato italiano dove punta a ritagliarsi un suo spazio. La casa automobilistica cinese ha deciso di portare per il momento due modelli: il SUV elettrico EX5 di cui abbiamo parlato in passato e un altro SUV, questa volta ibrido plug-in, Starray EM-i, che ha fatto il suo debutto pubblico al Salone Auto Torino. Per costruire un rapporto di fiducia con la clientela italiana e per abbattere quel muro di scetticismo sui modelli cinesi, la casa automobilistica ha deciso di proporre qualcosa di particolare. Cosa? La garanzia a vita per i primi 1.000 clienti di uno dei due modelli (batteria esclusa, garantita comunque per 8 anni).

UNA SCOMMESSA PER IL FUTURO

Geely crede nella qualità delle sue vetture e vuole dimostrarlo con questa particolare iniziativa, pensata per ringraziare quei clienti che vorranno dare fiducia ai suoi modelli. La garanzia sarà offerta da Jameel Motors Italia che è guidata da Marco Santucci, azienda che si occuperà di distribuire e fornire assistenza ai modelli Geely. La garanzia a vita vale solo per il primo cliente della vettura. In caso di vendita, chi acquisterà l’auto potrà contare sulla garanzia standard di 6 anni. Per l’azienda cinese, l’Italia è un mercato molto importante e vuole dimostrare sin da subito che intende fare di tutto per ritagliarsi un suo spazio.

I MODELLI AL DEBUTTO

Ricapitoliamo, brevemente, l’offerta iniziale di Geely per il mercato italiano. Geely EX5 è un SUV elettrico lungo 4,61 m, largo 1,90 m alto 1,67 me con passo di 2,75 m. Entrerà quindi nel segmento D e potrà contare su di un bagagliaio di 461 litri che possono salire a 1.877 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Parlando del powertrain, troviamo un motore elettrico da 160 kW (218 CV) e 320 Nm di coppia. Il tutto è alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 60 kWh che consente un’autonomia WLTP di 430 km.

C’è poi la nuova Geely Starray EM-i, che misura 4,67 m di lunghezza, 1,90 m di larghezza e 1,70 m di altezza, con passo di 2,77 m. Sotto al cofano troviamo un powertrain composto da un motore 4 cilindri aspirato di 1,5 litri di cilindrata da 100 CV abbinato ad un’unità elettrica in grado di erogare 218 CV. Il motore elettrico è abbinato ad una batteria LFP da 18,4 kWh che consente una percorrenza in modalità solo elettrica di 83 km (oltre 900 km complessivamente).

PREZZI

I prezzi dei modelli Geely in Italia? Per la nuova Geely EX5 si parte da 38.900 euro. E la nuova Geely Starray EM-i? Da 34.900 euro.

