Fino al 20% di sconto sul noleggio di auto e furgoni: il "trucco" per chi sceglie Locauto

Il noleggio di auto e furgoni diventa più conveniente con Locauto, azienda che oggi rappresenta un riferimento assoluto del mercato, con tante soluzioni molto vantaggiose e accessibili tramite una semplice prenotazione online.

Per gli utenti Locauto c’è un semplice “trucco" per risparmiare sul noleggio. Con il programma fedeltà gratuito, chiamato MyLocauto Friends, è possibile ottenere fino al 20% di sconto sul noleggio di auto e fuergoni e fino al 30% sulle coperture auto.

Si tratta di un modo accessibile a tutti per poter accedere alle soluzioni più convenienti per il noleggio di auto e furgoni, con possibilità di cumulare i vantaggi con le altre promozioni proposte da Locauto.

Per iscriversi al programma e verificare le opzioni disponibili per il noleggio è sufficiente accedere al sito ufficiale di Locauto, completando una veloce procedura di registrazione.

Come funziona MyLocauto Friends

Il programma fedeltà di Locauto si articola su tre livelli:

Beginner (fino a 3 noleggi)

(fino a 3 noleggi) Enthusiast (da 4 a 6 noleggi)

(da 4 a 6 noleggi) Expert (dopo 6 noleggi)

Il passaggio di livello è automatico e avviene raggiungendo il numero minimo di noleggi richiesti effettuati con Locauto. Ogni livello offre vantaggi crescenti, con bonus che rendono sempre più conveniente puntare su Locauto.

Si parte da uno sconto del 10% su tariffe standard orarie e giornaliere e si aggiungono vari sconti su servizi extra oltre un risparmio crescente sulle tariffe standard, fino al 20%, disponibile a livello Expert.

MyLocauto Friends rappresenta, quindi, una soluzione ottima per ridurre il costo del noleggio, sia per chi è abituato a ricorrere spesso a un servizio di questo tipo sia per gli utenti occasionali che hanno bisogno di un’auto o un furgone a noleggio di tanto in tanto.

Per accedere subito alle proposte di Locauto, iscriversi al programma e verificare le offerte disponibili, in modo da poter prenotare il veicolo direttamente online, è sufficiente seguire il link qui di sotto.