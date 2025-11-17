Nuova FIAT Panda (Pandina), in offerta da 129 euro al mese con finanziamento

FIAT Panda, l’auto più venduta in Italia, da un po’ di tempo ha cambiato nome e oggi si chiama Pandina. Per il mese di novembre 2025 e nello specifico fino al 26 novembre, la casa automobilistica propone un’offerta con finanziamento dedicata alla FIAT Pandina Hybrid. Ci sono un po’ di cose da dire e dei requisiti da conoscere. Entriamo più nei dettagli.

FIAT PANDINA HYBRID

La protagonista dell’offerta adotta una motorizzazione ibrida, un 3 cilindri Mild Hybrid di 1 litro di cilindrata, che rispetto al passato dispone di una potenza di 65 CV (con il vecchio Model Year 70 CV). Non era stato spiegato chiaramente il perché di tale calo di potenza ma verosimilmente è dovuto ad un aggiornamento per rispettare la più recente norma antinquinamento Euro 6e-bis, in vigore dal prossimo primo gennaio 2026. Il listino della nuova gamma della FIAT Pandina parte da 15.950 euro e proprio la versione base, cioè la POP, è la protagonista dell’offerta.

L’OFFERTA DI FIAT

Innanzitutto è valida solamente per le vetture in pronta consegna e questo potrebbe essere un problema perché non permette ai clienti di poter personalizzare la vettura come vogliono. L’offerta prevede un prezzo promozionale di 9.950 euro, quindi con un importante sconto. Tuttavia, si potrà ottenere solamente in caso di rottamazione e di adesione al finanziamento. Nello specifico, 4.500 euro per la rottamazione di una vecchia vettura fino ad Euro 2 più un ulteriore bonus di 1.500 euro aderendo al finanziamento. Le condizioni economiche finanziamento? Eccole.

Anticipo 778 euro – Importo Totale del Credito 9.927 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 12.580 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 2.862 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 24,2 euro. Tale importo è da restituirsi in n° 36 rate come segue: prima rata da 0 euro, n° 34 rate da 129 euro, comprensivo del servizio facoltativo Extended Core Premium (2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione co un limite di 30.000 km) per un importo pari a 2,47 euro al mese, e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 8.048 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 8,75%, TAEG 11,95%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

L’offerta sulla FIAT Pandina Hybrid richiede quindi un anticipo molto basso. Tuttavia, i tassi d’interesse sono sicuramente alti e nei 3 anni portano quindi ad accumulare quasi 3.000 euro di interessi. FIAT fa inoltre sapere che chi acquisterà la vettura con questa offerta, inizierà a pagare la prima rata da gennaio 2026.