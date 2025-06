FIAT 600 vs Renault Captur a confronto: la sfida tra B-SUV

Il segmento dei B-SUV è il più importante in Italia, con 184.060 immatricolazioni nel periodo gennaio-aprile 2025, vale oltre il 31% di tutto il mercato del nostro Paese. Tra i protagonisti di questo segmento ci sono la FIAT 600 e la Renault Captur che sono stabilmente nella top 10 dei modelli più venduti. Nel primo quadrimestre 2025, rispettivamente 9.012 e 9.727 immatricolazioni. Il modello italiano offre una gamma che propone solamente motorizzazioni elettrificate, sia Mild Hybrid e sia 100% elettriche. Il crossover francese, invece, propone un’offerta che comprende motorizzazioni benzina, Full Hybrid e GPL.

Dunque, vediamo di mettere a confronto queste due protagoniste del mercato italiano, per scoprire le loro principali caratteristiche e le più importanti differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

FIAT 600 misura 4.171 mm lunghezza x 1.781 mm larghezza x 1.523 mm altezza, con un passo di 2.562 mm. Per i bagagli, invece, a disposizione ci sono 360 litri. Niente frunk all’anteriore per la versione elettrica. Il design del B-SUV pesca a piene mani da quello della 500 elettrica. La vettura può contare pure sui caratteristici fari a LED dalle forme circolari e su cerchi dal diametro fino a 18 pollici. Non ci sono particolari differenze estetiche tra il modello endotermico e quello elettrico.





Passiamo alla Renault Captur che invece misura 4.239 mm lunghezza x 1.560 mm larghezza x 1.575 mm altezza, con un passo di 2.639 mm. Dietro, lo spazio per i bagagli è di 487 litri. A seguito del restyling introdotto nel 2024, il frontale del B-SUV francese è stato ridisegnato e adesso si caratterizza per la presenza di fari a sviluppo orizzontale con, sotto, le luci diurne a LED a forma di freccia. Presenti poi gruppi ottici dotati di serie della tecnologia Full LED in tutti gli allestimenti.

Il modello francese risulta quindi un po’ più grande di quello italiano e può vantare anche un vantaggio sulla capacità di carico.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della FIAT 600 troviamo un ambiente dallo stile pulito e minimalista, con un’impostazione che ricorda quella della 500 elettrica. Dietro al volante è collocata la strumentazione digitale che può contare su di un schermo da 7 pollici. Sulla plancia, invece, è stato integrato un display da 10,25 pollici del sistema infotainment dotato della piattaforma Uconnect. Chiaramente troviamo i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto e non mancano nemmeno tutta una serie di servizi digitali sviluppati da FIAT per i suoi clienti.



Passiamo alla Renault Captur. Dietro al volante multifunzione è presente lo schermo della strumentazione digitale che può raggiungere i 10,25 pollici di dimensioni a seconda della versione scelta. Il modello francese può poi contare su di un sistema infotainment da 10,4 pollici – OpenR Link – basato su Android Automotive. Dunque, sarà possibile accedere all’ecosistema di Google. Anche in questo caso non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Davanti troviamo due porte USB-C e una presa da 12 V (presente anche nel bagagliaio). Negli allestimento top di gamma dietro al braccialo centrale sono presenti ulteriori due porte USB-C.

MOTORI

FIAT 600 è proposta con due motorizzazioni ibride (Mild Hybrid) ed una 100% elettrica. Più nel dettaglio, entrambe le versioni Hybrid dispongono di un 3 cilindri di 1,2 litri da 100 o da 136 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti che integra una piccola unità elettrica da 29 CV. La potenza di sistema raggiunge, rispettivamente, i 110 e i 145 CV. Invece, FIAT 600e (elettrica) mette a disposizione 156 CV. L’unità è alimentata da una batteria con una capacità di 54 kWh che permette un’autonomia di poco superiore ai 400 km secondo il ciclo WLTP.



1.0 Tce turbo benzina 90 CV abbinato a cambio manuale a 6 rapporti.

1.0 Tce turbo (GPL) 100 CV, motore 3 cilindri bifuel benzina–GPL abbinato a cambio manuale a 6 rapporti.

1.8 Full Hybrid 160 con cambio automatico smart multimode (nuova motorizzazione).

PREZZI

L’offerta di motori della Renault Captur comprende unità

Quanto costa FIAT 600 in Italia? Si parte da 25.450 euro per i modelli Hybrid e da 35.950 euro per l’elettrica. Quanto costa, invece, la Renault Captur? Da 24.100 euro per la versione base 1.0 Tce da 90 CV. Medesimo prezzo anche in abbinamento alla motorizzazione GPL. Si può arrivare ai 33.050 euro della Full Hybrid nell’allestimento top di gamma Esprit Alpine.