Cerca

Electrip lancia l'offerta di Halloween: ricaricare costa solo 0,25 euro a kWh

Per questo lungo weekend di Halloween sarà possibile ricaricare con uno sconto del 50% sulla tariffe pay per use

Electrip lancia l'offerta di Halloween: ricaricare costa solo 0,25 euro a kWh
Vai ai commenti
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 30 ott 2025

Electrip ha appena annunciato un’interessante promozione dedicata al periodo di Halloween. Da oggi 30 ottobre e fino al 2 novembre, la tariffa per ricaricare la propria auto attraverso le colonnine di Electrip è scontata del 50%. Dunque, utilizzando l’app dell’operatore per effettuare un rifornimento di energia si andranno a spendere solamente 0,25 euro a kWh, indipendentemente dalla potenza della colonnina.

“UN WEEKEND DA PAURA”

Prezzo davvero competitivo, pensando a quanto costano le ricariche presso le stazioni degli altri operatori. Approfittare di questa promozione può significare risparmiare un bel po’ soprattutto se dobbiamo fare un pieno di energia da una colonnina HPC. Ovviamente è necessario che nella propria zona sia presente un punto di ricarica di Electrip. Non sono ancora moltissimi in Italia (sul sito ufficiale o tramite app è possibile scoprire dove si trovano) ma l’azienda ha piani ambiziosi per elettrificare il nostro Paese. Non possiamo non ricordare, ad esempio, che a febbraio era stato inaugurato ad Assago (Miano) un maxi hub da 16 colonnine con una potenza da 400 kW per un totale di 32 punti di ricarica.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da @electripitaly

Dunque, per tutto questo lunghissimo weekend di Halloween, chi ha possibilità di accedere ad un punto di ricarica Electrip potrà fare riferimento ad un prezzo davvero moto ridotto. Per l’azienda è ovviamente un modo per incentivare gli utenti in possesso di un’auto elettrica a scoprire la sua infrastruttura di ricarica. Ricordiamo che normalmente i prezzi per ricaricare presso questa rete sono di 0,50 euro a kWh per gli utenti registrati che utilizzano l’app e 0,60 euro a kWh per tutti gli altri. La promozione di Halloween è valida solo per chi utilizza l’app di Electrip.

Ti potrebbe interessare:
Maserati Grecale Folgore si aggiorna, ecco come cambia: arrivano piccole novità
Mercato
Nuova Jeep Compass, parte la produzione a Melfi: versioni e prezzi del SUV
Mercato Auto
Mazda Black is the new Black, la nuova offerta per Halloween: nero metallizzato in omaggio
Mercato Auto
22
Hurricane 4 Turbo, svelato il nuovo motore di Stellantis: debutto sulla Jeep Grand Cherokee 2026
Mercato
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.