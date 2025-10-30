Electrip lancia l'offerta di Halloween: ricaricare costa solo 0,25 euro a kWh

Electrip ha appena annunciato un’interessante promozione dedicata al periodo di Halloween. Da oggi 30 ottobre e fino al 2 novembre, la tariffa per ricaricare la propria auto attraverso le colonnine di Electrip è scontata del 50%. Dunque, utilizzando l’app dell’operatore per effettuare un rifornimento di energia si andranno a spendere solamente 0,25 euro a kWh, indipendentemente dalla potenza della colonnina.

“UN WEEKEND DA PAURA”

Prezzo davvero competitivo, pensando a quanto costano le ricariche presso le stazioni degli altri operatori. Approfittare di questa promozione può significare risparmiare un bel po’ soprattutto se dobbiamo fare un pieno di energia da una colonnina HPC. Ovviamente è necessario che nella propria zona sia presente un punto di ricarica di Electrip. Non sono ancora moltissimi in Italia (sul sito ufficiale o tramite app è possibile scoprire dove si trovano) ma l’azienda ha piani ambiziosi per elettrificare il nostro Paese. Non possiamo non ricordare, ad esempio, che a febbraio era stato inaugurato ad Assago (Miano) un maxi hub da 16 colonnine con una potenza da 400 kW per un totale di 32 punti di ricarica.

Dunque, per tutto questo lunghissimo weekend di Halloween, chi ha possibilità di accedere ad un punto di ricarica Electrip potrà fare riferimento ad un prezzo davvero moto ridotto. Per l’azienda è ovviamente un modo per incentivare gli utenti in possesso di un’auto elettrica a scoprire la sua infrastruttura di ricarica. Ricordiamo che normalmente i prezzi per ricaricare presso questa rete sono di 0,50 euro a kWh per gli utenti registrati che utilizzano l’app e 0,60 euro a kWh per tutti gli altri. La promozione di Halloween è valida solo per chi utilizza l’app di Electrip.