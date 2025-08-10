DS 7 2026, si lavora alla nuova generazione: ecco le prime foto spia

DS Automobiles sta lavorando alla nuova DS 7 che è già su strada per i test. Foto spia provenienti dalla Francia permettono di vedere la prossima generazione del SUV. La vettura appare ovviamente ancora camuffata con pellicole che coprono la carrozzeria ma si possono comunque notare alcune cose e fare una serie di considerazioni. Il debutto? Sarebbe atteso nel corso del prossimo anno e a quanto pare ci saranno diverse novità.

NUOVO DESIGN

Come altri modelli del Gruppo Stellantis della stesso segmento, anche la nuova DS 7 poggerà sulla piattaforma STLA Medium che permetterà al marchio francese di poterla offrire potenzialmente con molteplici opzioni di motorizzazioni. Sarà solamente elettrica oppure sarà proposta anche con motori Mild Hybrid e Plug-in? Lo scopriremo più avanti ma visto il nuovo corso di Stellantis con alla guida il CEO Filosa vene da pensare che difficilmente il nuovo SUV sarà offerto con motorizzazioni solo elettriche.





Come sarà la nuova DS 7? Da quanto si riesce a vedere grazie alle foto spia, il SUV presenterà forme massicce e si caratterizzerà per un fontale dove saranno presenti fari allungati dalle forme molto sottili. Possibile che come sulla DS N°8 i gruppi ottici siano collegati a luci diurne affilate che si estendono in basso verso il paraurti. Dietro, il camuffamento non permette di vedere moltissimo, solamente una parte dei nuovi gruppi ottici che potrebbero avere una forma simile a quella della DS N°8. Sempre al posteriore non si vedono i terminali di scarico in quanto il muletto delle foto spia dispone di una motorizzazione elettrica.

MOTORI

La nuova generazione della DS 7 sarà sicuramente elettrica e visto che adotterà la piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis possiamo facilmente immaginare che adotterà i medesimi powertrain che vediamo oggi presenti su modelli come la Peugeot e-3008, con pacchi batteria da 73 kWh e 98 kWh. Anche Mild Hybrid e Plug-in? Visto l’andamento del mercato sarebbe una scelta obbligata ma per scoprirlo con certezza dovremo aspettare l’arrivo di maggiori informazioni. Si chiamerà ancora DS 7 o anche lei cambierà nome seguendo la nuova linea della Casa francese? Nel caso fosse così, potrebbe essere rinominata DS N°7.