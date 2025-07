Dongfeng M-Hero M817, il fuoristrada cinese fa il pieno di ordini

Dongfeng M-Hero M817 è un nuovo fuoristrada che in Cina si sta già rivelando un successo. La vedremo in Europa? Non si può escludere totalmente anche se al momento non ci sono informazioni particolari. Sulla carta, però, sarebbe un modello interessante e lo dimostra il fatto che in patria ha ottenuto quasi 10 mila ordini in meno di un giorno, segno che in Cina sta già piacendo. Del resto, è stato sviluppato grazie alla collaborazione con Huawei e quindi può contare su alcune funzionalità avanzate.

ESTERNI ED INTERNI

Dongfeng

M-Hero M817 è proposto con due design per gli esterni: “City Edition" e “Off-Road Edition“. Il primo è specifico per un utilizzo più cittadino e prevede, tra le altre cose, la presenza di cerchi in lega con pneumatici stradali. Il secondo, invece, offre una dotazione più specifica per l’off-road tanto che è incluso pure un verricello. Le misure della nuova Dongfeng M-Hero M817 sono 5.100 mm lunghezza × 1.998 mm larghezza × 1.899 mm altezza, con un passo di 3.005 mm. Il nuovo fuoristrada presenta un angolo di attacco di 33°, un angolo di uscita di 34° e un’altezza minima da terra di 335 mm (che può essere aumentata a 385 mm scegliendo le sospensioni pneumatiche). Da segnalare che nella versione con sospensioni pneumatiche sono presenti anche le ruote posteriori sterzanti.

MOTORI

Per quanto riguarda, invece, l’abitacolo, lo stile è minimalista ma ovviamente non manca la tecnologia. M-Hero M817 è dotato di unche integra il sistema. Dietro al volante a 2 razze troviamo invece lo schermo della strumentazione digitale. Dentro, sono presenti anche due pad per la ricarica wireless da 50 W con vani raffreddati. Inoltre, non mancano nemmeno diverse comode prese elettriche alimentate dalla batteria di trazione. Oltre al sistema infotainment, Huawei ha sviluppato anche i(Huawei Qiankun ADS 4) di cui può disporre disporre il fuoristrada tra cui il parcheggio automatico.

composto da un motore da 1,5 litri (generatore) e 2 motori elettrici. Il sistema eroga una potenza combinata di 505 kW e una coppia di 848 Nm.

Grazie a questa motorizzazione, M817 può accelerare da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi. Il fuoristrada

è dotato di un pacco

batteria

da 31,7 kWh, che offre un’autonomia combinata di oltre 1.000 km. In solo elettrico 200 km (CLTC).

PREZZI

Dongfeng M-Hero M817 può contare su di un powertrain PHEV

I prezzi partono da 329.900 yuan, ovvero circa 39.700 euro, e arrivano fino a 359.900 yuan, cioè circa 43.350 euro. Il forte interesse fa capire che questi modelli stanno guadagnando sempre più appeal in Cina. In Europa non sappiamo ancora se arriverà ma indiscrezioni affermano che il nuovo Dongfeng M-Hero M817 potrebbe comunque essere venduto anche al di fuori del mercato cinese.