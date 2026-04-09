Dongfeng al Fuorisalone 2026 con l’evento “Two Natures. Infinite Scapes”

Dongfeng Motor Italia conferma la propria presenza al Fuorisalone della Milano Design Week 2026. A partire da lunedì 20 aprile, il Teatro Alcione di Piazza Vetra 7 ospiterà l’evento “Two Natures. Infinite Scapes”, un’esperienza immersiva che pone al centro la dualità dell’individuo contemporaneo. La dualità concettuale si materializza nelle due proposte della Casa cinese presenti a Milano: la Voyah Passion L e il SUV MHero 1.

Il concept dell’evento si fonda sulla sincronia degli opposti, dove il design diventa espressione sensoriale tra la materia primordiale, calda e avvolgente, e le superfici rarefatte e profonde. La tensione tra gli opposti viene rappresentata attraverso una fenditura di luce netta, che simboleggia un equilibrio sottile tra nature diverse, nel quale il visitatore è chiamato a sperimentare la propria soggettività.

Protagoniste dell’installazione due modelli Dongfeng. La Voyah Passion L, berlina premium che ha un design ispirato al vento, rappresenta il silenzio, mentre al suo fianco l’MHero 1 rappresenta la sostenibilità in rapporto diretto con la materia, grazie alla propulsione elettrica e alle prestazioni off-road.

Le vetture rispecchiano l’essenza di Dongfeng, il cui nome significa “Vento dell’Est”: una forza silenziosa ma costante in grado di trasformare il paesaggio. Al Fuorisalone, il marchio cinese dimostra come sia possibile la coesistenza di dimensioni differenti, nell’ambito di un futuro sempre più attuale.