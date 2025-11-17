Oggi è in offerta lo strumento che semplifica la diagnosi e risolve gli errori della tua auto

Quante volte di fronte alla spia accesa (del motore, dell’ABS, dell’air-bag o di un altro impianto dell’auto) sul quadro strumento ci siamo preoccupati dell’entità del guasto alla nostra vettura? E quante volte, raggiunta l’officina di fiducia, il meccanico ci ha detto che non era niente di preoccupante e che potevamo continuare a usare l’auto tranquillamente? Per queste e tante altre situazioni il nuovo Launch CRP123E V2.0, ora in offerta con il 20% di sconto, è la soluzione cui fare riferimento. È uno strumento diagnostico professionale che mette a disposizione tutto ciò che serve per leggere i codici errori, ma anche analizzare e mantenere in efficienza la propria auto.

Uno strumento per migliorare la gestione dell’auto

Questa nuova versione è pensata per rendere l’interfaccia ancora più rapida e intuitiva. A rendere semplice e intuitivo l’utilizzo dello strumento di diagnosi è il sistema operativo Android 8.1 che, grazie anche allo schermo touch HD da 5”, rende tutte le operazioni facili anche per i non professionisti. Inoltre, il Launch CRP123E V2.0 integra una memoria da 32 GB e una batteria da 6.100 mAh ed è compatibile con oltre 90 marchi di auto e 10.000 modelli a benzina o diesel a 12V, prodotti dal 1996 fino a oggi. Supporta protocolli OBD2, EOBD, JOBD e CAN, ed è in grado di identificare automaticamente il numero VIN del veicolo per iniziare la scansione senza perdere tempo.

Oltre alla diagnosi dei quattro sistemi principali (motore, trasmissione, ABS, airbag), offre sette funzioni di reset professionali. Dalla rigenerazione del filtro antiparticolato allo spurgo dell’ABS, passando per il reset della centralina della batteria, l’azzeramento della spia olio, la calibrazione del sensore dell’angolo di sterzata, il ripristino del freno di stazionamento elettronico e l’adattamento del corpo farfallato.

Il Launch CRP123E V2.0 è inoltre in grado di monitorare simultaneamente fino a quattro flussi di dati in tempo reale, con visualizzazioni grafiche intuitive e opzioni di registrazione e replay, utili anche per la stampa di report diagnostici.

Per chi desidera uno strumento affidabile, completo e pronto a coprire ogni esigenza diagnostica, si tratta di una delle scelte più interessanti attualmente sul mercato. L’offerta che consente di averlo a meno di 160€ rende l’acquisto ancora più conveniente.