Denza B5, dalla Cina un nuovo fuoristrada Plug-in per sfidare la Defender

In Cina è nota come Fang Cheng Bao Bao 5 ma in Europa sarà commercializzata come Denza B5 e punta dritta ad entrare in concorrenza con modelli del calibro della Land Rover Defender. Si tratta di un fuoristrada ibrido Plug-in di BYD che ha fatto la sua apparizione al Goodwood Festival of Speed 2025, prima di sbarcare nelle concessionarie europee nel corso del prossimo anno come parte del piano di espansione europeo di Denza, marchio premium di BYD. Ricordiamo che Denza era stata fondata nel 2010 come joint venture tra BYD e Mercedes-Benz, ma oggi è interamente di proprietà della casa automobilistica cinese.

ESTERNI ED INTERNI

MOTORE IBRIDO PLUG-IN: TANTA POTENZA

Denza B5 nasce sulla piattaforma DMO di BYD e può contare su di unche dovrebbe garantire buone capacità in off-road., con un passo di 2.800 mm. Il fuoristrada presenta un’altezza da terra di 220 mm. Forme massicce e linee squadrate, per un design che richiama un po’ quello della Toyota Land Cruiser. Sul portellone posteriore troviamo la ruota di scorta come vediamo normalmente su alcuni fuoristrada.L’abitacolo presenta come in tutti i modelli BYD uno stile minimalista e nel caso specifico, Denza B5 offre anchea partire da una plancia dominata da ben 3 display, il primo per la strumentazione digitale, il secondo per l’infotainment ed il terzo dedicato al passeggero anteriore per poter accedere ad una serie di contenuti legati all’intrattenimento.

A muovere la nuova Denza B5 è un powertrain ibrido Plug-in composto da unabbinato a. La potenza massima di sistema arriva a. La trazione èe tutta questa potenza permette a Denza B5 di poter accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,8 secondi. Grazie ad una batteria con celle LFP da 31,8 kWh e al serbatoio da 85 litri, questo modello ha un’autonomia combinata di 1.200 km ma secondo il ciclo CLTC.I prezzi per i mercai europei non sono ancora stati rivelati ma B5 è solo uno dei prossimi modelli che il marchio Denza intende portare sui mercati del Vecchio Continente. Non rimane che attendere novità per capire quando questo fuoristrada sarà effettivamente disponibile e per scoprire il suo listino ufficiale.